Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)

25 грудня під час бойового зіткнення загинули чотири українські військовослужбовці

У російській ФСБ зранку 26 грудня заявили про «ліквідацію української диверсійної групи» на кордоні між Україною та Брянською областю РФ. Про це повідомляє «Главком».

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Український військовослужбовець та лідер організації «Основа майбутнього» Євген Карась підтвердив загибель одного із бійців української диверсійно-розвідувальної групи Богдана Лягова (позивний «Аполлон») на території Брянської області РФ. Він навів слова знайомого Лягова, який відзначив надзвичайну сміливість та військові навички, попри 19-річний вік бійця.

«З початку війни дев'ятнадцятирічний юнак почав воювати. Відразу зголосився до диверсійної групи. Можете уявити кількість вдалих операцій із лютого... Хлопець дуже сміливий. Завжди викликався добровольцем», – наводить автор публікації слова свого побратима.

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За інформацією російських спецслужб, 25 грудня під час бойового зіткнення загинули чотири українські військовослужбовці. У своєму Telegram Карась також опублікував імена інших загиблих бійців ДРГ – Юрій «Святоша» Горовець, Максим «Непийпиво» Михайлов та Тарас «Тарасій» Карпюк.

Богдан «Аполлон» Лягов

Юрій «Святоша» Горовець

Максим «Непийпиво» Михайлов

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Тарас «Тарасія» Карпюк

«Судячи з оприлюднених фото, диверсійна група загинула натрапивши на мінне поле. Споряджені якісно. І екіпірування, і вибухівка, і зброя», – зазначив Карась.

До слова, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.