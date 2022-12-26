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Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)

glavcom.ua
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
Українські військові загинули під час виконання бойового завдання
фото з відкритих джерел

25 грудня під час бойового зіткнення загинули чотири українські військовослужбовці

У російській ФСБ зранку 26 грудня заявили про «ліквідацію української диверсійної групи» на кордоні між Україною та Брянською областю РФ. Про це повідомляє «Главком».

Український військовослужбовець та лідер організації «Основа майбутнього» Євген Карась підтвердив загибель одного із бійців української диверсійно-розвідувальної групи Богдана Лягова (позивний «Аполлон») на території Брянської області РФ. Він навів слова знайомого Лягова, який відзначив надзвичайну сміливість та військові навички, попри 19-річний вік бійця.

«З початку війни дев'ятнадцятирічний юнак почав воювати. Відразу зголосився до диверсійної групи. Можете уявити кількість вдалих операцій із лютого... Хлопець дуже сміливий. Завжди викликався добровольцем», – наводить автор публікації слова свого побратима.

За інформацією російських спецслужб, 25 грудня під час бойового зіткнення загинули чотири українські військовослужбовці. У своєму Telegram Карась також опублікував імена інших загиблих бійців ДРГ – Юрій «Святоша» Горовець, Максим «Непийпиво» Михайлов та Тарас «Тарасій» Карпюк.

Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото) фото 1

Богдан «Аполлон» Лягов

Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото) фото 2

Юрій «Святоша» Горовець

Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото) фото 3

Максим «Непийпиво» Михайлов

Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото) фото 4

Тарас «Тарасія» Карпюк

«Судячи з оприлюднених фото, диверсійна група загинула натрапивши на мінне поле. Споряджені якісно. І екіпірування, і вибухівка, і зброя», – зазначив Карась.

До слова, триває 306-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Теги: росія ЗСУ війна смерть Україна

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