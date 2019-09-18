Законопроєкт «Про столицю»: Зеленський згідно з планом Портнова і Богдана централізує владу

Володимир Зеленський

Для будь-якої нормальної людини очевидно, що в такому вигляді законопроєкт «Про столицю» приймати не можна

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Я таки просмотрела законопроект «О столице»

Все очень ожидаемо. Зеленский по плану Портнова/Богдана централизует власть. Захватывает ее все больше, загребает руками и ногами. Даже там, где не надо. Вопреки здравому смыслу.

Итак! В Киеве появляется такой себе «супермэр».

Он сможет приостановить акты органов местного самоуправления.

Он сможет управлять префектурами, в которые будут реорганизованы нынешние райадминистрации. А те в свою очередь получат право использовать бюджеты.

Фактически в городе будет двоевластие, такой себе тяни-толкай.

А теперь главный вопрос: зачем? В чем политическая логика?

Они же и так хотят 8 декабря проводить досрочные выборы и побеждать Кличко? Получается, что если, к примеру, победит Ткаченко, то к нему в любом случае приставят супервайзера с Банковой?

Бред!

В любом случае, для любого нормального человека, очевидно, что в таком виде законопроект «О столице» принимать нельзя.

И тут я абсолютно согласна с Виталием Владимировичем, все это приведет к тому, что киевляне вообще перестанут влиять на то, что происходит в городе, а все нитки будут тянуться в Офис президента.

Но у меня смутное предчувствие, что бешеный принтер опять все напринимает в турборежиме. Без общественных слушаний, без учета мнений международных партнеров...

Хотя тут, конечно, очень хочется ошибаться.

Джерело: блог Олени Яхно

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