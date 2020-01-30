У Києві пройде тиждень Міжконфесійної гармонії (програма)



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Голова Всеукраїнської ради релігійних об’єднань, головний рабин Громад прогресивного іудаїзму Києва та України Олександр Духовний Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На заходи запрошуються усі особи та організації, зацікавлені у вирішенні актуальних проблем та питань міжрелігійного діалогу

Проведення Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії базується на Резолюції Генеральної Асамблеї ООН - A/65/PV.34 про всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. ООН закликала всі держави підтримувати протягом цього тижня поширення ідей міжконфесійної гармонії та доброї волі в церквах, мечетях, синагогах, храмах та інших молитовних будинках в усьому світі на засадах любові до Всевишнього і любові до ближнього. Про це розповів голова Всеукраїнської ради релігійних об’єднань, головний рабин Громад прогресивного іудаїзму Києва та України Олександр Духовний під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

В Україні здавна поряд мешкають представники багатьох релігій і конфесій: православні, католики, греко-католики, мусульмани, буддисти, юдеї, протестанти та інші. На сьогодні в нашій державі зареєстровано майже 37 тис. релігійних організацій понад ста різних релігійних течій. «Тому важливим для суспільства є налагодження діалогу культур та релігій, втілення спільних соціальних проектів, виважена державна політика у підтримці просвітницької, науково-дослідницької діяльності та впровадженні освітніх програм з метою отримання якісної наукової інформації й виховання суспільства в атмосфері плідної співпраці у взаємоповазі до світоглядних відмінностей один одного», - говорить Духовний.

Всеукраїнська рада релігійних об’єднань (ВРРО) за сприяння та підтримки Департаменту у справах національностей і релігій Міністерства культури, молоді та спорту України, за участю відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Української асоціації релігієзнавців і за інформаційним супроводом Релігійно-інформаційної служби України (РІСУ) та Інформаційного агентства «Главком» вже вкотре стає ініціатором проведення в Україні Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії.

В 2020 році в Україні, як і багатьох країнах світу, відбудуться заходи, присвячені десятій річниці впровадження цієї ініціативи.

Проведення Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії базується на Резолюції Генеральної Асамблеї ООН - A/65/PV.34 про всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. ООН закликала всі держави підтримувати протягом цього тижня поширення ідей міжконфесійної гармонії та доброї волі в церквах, мечетях, синагогах, храмах та інших молитовних будинках в усьому світі на засадах любові до Всевишнього і любові до ближнього .

Пропозиція про доцільність визначення окремого проміжку часу задля необхідності актуалізації процесів міжконфесійної гармонізації надійшла від Короля Йорданії Абдулли II та головного радника Короля з питань релігії та культури Принца Газі бин Мухаммада і була одноголосно підтримана Генеральною Асамблеєю ООН на 34-му засіданні 20 жовтня 2010 р.

Традиційно протягом першого тижня лютого проходять заходи, на які запрошуються усі особи та організації, зацікавлені у вирішенні актуальних проблем та питань міжрелігійного діалогу.

У 2020 році заплановано:

1 лютого (субота) 14:00 відкриття фотовиставки «Єдність у розмаїтті: релігійні споруди світу», у супроводі представників різних релігій. Знайомство з Київським центром прогресивного іудаїзму «Атіква». Адреса: м. Київ, вул. Ярославська 6, 2-й під’їзд, 4 поверх.

4 лютого (вівторок) 11:00 науково-практична конференція «Гармонізація міжконфесійних та міжрелігійних відносин: стратегія та перспективи порозуміння в сучасній Україні». Адреса: м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, 4-й поверх, актова зала (410).

5 лютого (середа) 11:00 інформаційно-ознайомча зустріч «Гармонізація державно-церковних відносин на Київщині». Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації. Адреса: м. Київ, пл. Лесі Українки 1.

5 лютого (середа) 18:30 акція «Зробимо Світ кращим: Біблія та екологія». Адреса: Київський центр прогресивного іудаїзму «Атіква»: м. Київ, вул. Ярославська 6, 2-й під’їзд, 4 поверх.

6 лютого (четвер) 12:00 та 15:00 екскурсія-знайомство з діяльністю підрозділів Центрального управління ДУМУ «Умма». Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 25а.

10 лютого (понеділок) 11:00 екскурсія-знайомство з діяльністю парафії ПЦУ в Києві - Спасо-Преображенський собор та меморіального музею митрополита Володимира (Сабодана). Ліко-град. Адреса: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 3-а

12 лютого (середа) 19:00 молитва «За мир» Спільноти святого Егідія. Собор св. Олександра. Благодійна акція #теплазима. Адреса: м. Київ, вул. Костьольна, 17

13 лютого (четвер) 11:00 спільна прес-конференція учасників проекту та підписання Меморандуму про перспективи міжконфесійної співпраці протягом 2020 року. Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». Адреса: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 8/16.

Дивіться запис пресконференції: