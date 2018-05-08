У Києві Renault збив дівчину на «зебрі»

Дівчину госпіталізували в лікарню

У вівторок, 8 травня, на проспекті Григоренка у Києві сталася ДТП з постраждалими. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook. Водій Renault збив дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. За попередніми даними, це сталося через неуважність водія. Дівчину госпіталізували в лікарню. На місці працюють швидка допомога і