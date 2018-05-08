У Києві Renault збив дівчину на «зебрі»
- Сьогодні, 15:54
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Фото: dtp.kiev.ua
ДТП на проспекті Григоренка
Дівчину госпіталізували в лікарню
У вівторок, 8 травня, на проспекті Григоренка у Києві сталася ДТП з постраждалими.
Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.
Водій Renault збив дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.
За попередніми даними, це сталося через неуважність водія.
Дівчину госпіталізували в лікарню.
На місці працюють швидка допомога і патрульна поліція. Очікують слідчо-оперативну групу.
Як повідомлялося, на трасі Київ - Одеса зіткнулися маршрутний автобус Київ-Фастів та мікроавтобус Volkswagen.