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    У Києві Renault збив дівчину на «зебрі»

    Дівчину госпіталізували в лікарню
    У вівторок, 8 травня, на проспекті Григоренка у Києві сталася ДТП з постраждалими. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook. Водій Renault збив дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. За попередніми даними, це сталося через неуважність водія. Дівчину госпіталізували в лікарню. На місці працюють швидка допомога і
    • Сьогодні, 15:54
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    ДТП на проспекті Григоренка
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на проспекті Григоренка

    Дівчину госпіталізували в лікарню

    У вівторок, 8 травня, на проспекті Григоренка у Києві сталася ДТП з постраждалими.

    Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

    Водій Renault збив дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

    За попередніми даними, це сталося через неуважність водія.

    Дівчину госпіталізували в лікарню.

    На місці працюють швидка допомога і патрульна поліція. Очікують слідчо-оперативну групу.

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    У Києві Renault збив дівчину на «зебрі»
    У Києві Renault збив дівчину на «зебрі»

    Як повідомлялося, на трасі Київ - Одеса зіткнулися маршрутний автобус Київ-Фастів та мікроавтобус Volkswagen.

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