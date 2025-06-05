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Зазнав смертельного поранення у Великдень. Згадаймо Юрія Панасюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зазнав смертельного поранення у Великдень. Згадаймо Юрія Панасюка
Юрій Панасюк зазнав поранення у перший день Великодня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Воїн зустрів свій 33-й день народження у львівській лікарні, звідки так і не вийшов...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Панасюка. 

Від отриманих поранень у львівській лікарні 24 травня 2025 року помер 33-річний солдат Юрій Панасюк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Юрій Леонідович Панасюк народився 5 травня 1992 року в місті Рівне. Навчався у Рівненській загальноосвітній школі №22, а згодом здобув спеціальність землевпорядника у Рівненському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Працював на ринку у Рівному, згодом – у Хмельницькому землевпорядником. У червні 2024 року, усвідомлюючи виклики, які постали перед країною, Юрій добровільно підписав контракт і вступив до лав Збройних Сил України.

Мама Вікторія розповідає, що Юрій був задоволений службою, шанував побратимів, а його, у свою чергу, поважали за серйозне ставлення до обов’язків, відповідальність та щире ставлення до людей. Бойові товариші й командири відзначали його як розумного, чесного й надійного воїна.

Юрій Панасюк мав кохану дівчину і мріяв про весілля
Юрій Панасюк мав кохану дівчину і мріяв про весілля
фото: Рівненська міська рада

На перший день Великодня 2025 року Юрій отримав поранення. Лікувався у шпиталях Дніпра, Києва та Львова. Саме у львівській лікарні він і зустрів свій 33-й день народження.

Рідні розповідають, що Юрій дуже любив свою дівчину Вікторію. Вони планували офіційно зареєструвати шлюб. Він був єдиною дитиною у своїх батьків. Його смерть – непоправна втрата для всієї родини.

«Він був дуже порядним, людяним, позитивним і скромним. Ніколи не хвалився своїми вчинками й ніколи не скаржився. І лише від його побратимів я дізналася про все те, що він зробив… Юрчик дуже любив тварин – завжди забирав їх з вулиці, лікував, доглядав. Любив дітей. Завжди ставав на захист слабших.

У стосунках він був надійним, вірним, люблячим… справжня опора і підтримка. З ним було відчуття, ніби стоїш за кам’яною стіною. Любив полювання та риболовлю, мріяв про дитинку…», – каже Вікторія, наречена Героя.

«На жаль, 33-річний солдат Юрій Панасюк помер від отриманих поранень у львівській лікарні 24 травня», – повідомили у Рівненській міськраді. 

Прощання з Юрієм Панасюком відбулося 30 травня на майдані Незалежності у Рівному. Після заупокійної служби у Свято-Покровському соборі захисника поховали на Алеї Героїв кладовища «Нове».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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