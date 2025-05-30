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У Києві комунальники облаштували дев'ять нових мініскверів: перелік локацій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві комунальники облаштували дев'ять нових мініскверів: перелік локацій
У межах весняного озеленення на нових локаціях висаджено понад 100 дерев
фото: КМДА

Мінісквери облаштовано в межах поточного благоустрою

У Києві комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштували додаткові зелені зони – мінісквери. У межах весняного озеленення на цих локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тис. кущів та майже 15 тис. квітів, облаштували 8,6 кв. м газонів. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення КМДА.

«Ми побачили, що ці простори користуються популярністю серед мешканців і отримали багато позитивних відгуків, тож будемо і надалі збільшувати кількість таких локацій», – йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що мінісквери облаштовані комунальними підприємствами власними силами в межах поточного благоустрою.

Мінісквери облаштували за наступними адресами:

  • Голосіївський район: сквер імені Димитра Пешева між вулицями Жилянська, Короленківська, Тарасівська;
  • Дарницький район: вул. Вишняківська, 12;
  • Деснянський район: вул. Рональда Рейгана, 36;
  • Дніпровський район: вул. Івана Миколайчука (навпроти будинку 7-А);
  • Оболонський район: вул. Героїв полку «Азов», 6;
  • Печерський район: сквер на площі Івана Франка;
  • Подільський район: вул. Вишгородська, 45 (друга черга);
  • Святошинський район: просп. Берестейський, 117;
  • Соломʼянський район: вул. Професора Караваєва, 1/28.
У мініскверах висаджено, зокрема, злакові рослини, які добре почуваються у спекотну літню погоду
У мініскверах висаджено, зокрема, злакові рослини, які добре почуваються у спекотну літню погоду
фото: КМДА
Нові дерева та кущі у мінісквері
Нові дерева та кущі у мінісквері
фото: КМДА
Ґрунт під рослинами вкрито агротканиною, що зменшить кількість бур'янів та збереже вологу після поливу
Ґрунт під рослинами вкрито агротканиною, що зменшить кількість бур'янів та збереже вологу після поливу
фото: КМДА
Замульчовані корою насадження
Замульчовані корою насадження
фото: КМДА
Місце, де можна сховатися у спеку
Місце, де можна сховатися у спеку
фото: КМДА
У Києві комунальники облаштували дев'ять нових мініскверів: перелік локацій фото 1
фото: КМДА

Нагадаємо, під час проведення контрольних заходів Держаудитслужбою в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» були виявлені збитки у розмірі майже 4 млн при капітальному ремонті скверу в провулку Чеховському та облаштуванні парку «Фестивальний».

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Теги: Київ благоустрій Київзеленбуд

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