У Києві комунальники облаштували дев'ять нових мініскверів: перелік локацій

У межах весняного озеленення на нових локаціях висаджено понад 100 дерев

Мінісквери облаштовано в межах поточного благоустрою

У Києві комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштували додаткові зелені зони – мінісквери. У межах весняного озеленення на цих локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тис. кущів та майже 15 тис. квітів, облаштували 8,6 кв. м газонів. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення КМДА.

«Ми побачили, що ці простори користуються популярністю серед мешканців і отримали багато позитивних відгуків, тож будемо і надалі збільшувати кількість таких локацій», – йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що мінісквери облаштовані комунальними підприємствами власними силами в межах поточного благоустрою.

Мінісквери облаштували за наступними адресами:

Голосіївський район: сквер імені Димитра Пешева між вулицями Жилянська, Короленківська, Тарасівська;

Дарницький район: вул. Вишняківська, 12;

Деснянський район: вул. Рональда Рейгана, 36;

Дніпровський район: вул. Івана Миколайчука (навпроти будинку 7-А);

Оболонський район: вул. Героїв полку «Азов», 6;

Печерський район: сквер на площі Івана Франка;

Подільський район: вул. Вишгородська, 45 (друга черга);

Святошинський район: просп. Берестейський, 117;

Соломʼянський район: вул. Професора Караваєва, 1/28.

У мініскверах висаджено, зокрема, злакові рослини, які добре почуваються у спекотну літню погоду фото: КМДА

Нові дерева та кущі у мінісквері фото: КМДА

Ґрунт під рослинами вкрито агротканиною, що зменшить кількість бур'янів та збереже вологу після поливу фото: КМДА

Замульчовані корою насадження фото: КМДА

Місце, де можна сховатися у спеку фото: КМДА

фото: КМДА

Нагадаємо, під час проведення контрольних заходів Держаудитслужбою в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» були виявлені збитки у розмірі майже 4 млн при капітальному ремонті скверу в провулку Чеховському та облаштуванні парку «Фестивальний».