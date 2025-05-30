У Києві комунальники облаштували дев'ять нових мініскверів: перелік локацій
Мінісквери облаштовано в межах поточного благоустрою
У Києві комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштували додаткові зелені зони – мінісквери. У межах весняного озеленення на цих локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тис. кущів та майже 15 тис. квітів, облаштували 8,6 кв. м газонів. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення КМДА.
«Ми побачили, що ці простори користуються популярністю серед мешканців і отримали багато позитивних відгуків, тож будемо і надалі збільшувати кількість таких локацій», – йдеться у повідомленні.
Зазначаться, що мінісквери облаштовані комунальними підприємствами власними силами в межах поточного благоустрою.
Мінісквери облаштували за наступними адресами:
- Голосіївський район: сквер імені Димитра Пешева між вулицями Жилянська, Короленківська, Тарасівська;
- Дарницький район: вул. Вишняківська, 12;
- Деснянський район: вул. Рональда Рейгана, 36;
- Дніпровський район: вул. Івана Миколайчука (навпроти будинку 7-А);
- Оболонський район: вул. Героїв полку «Азов», 6;
- Печерський район: сквер на площі Івана Франка;
- Подільський район: вул. Вишгородська, 45 (друга черга);
- Святошинський район: просп. Берестейський, 117;
- Соломʼянський район: вул. Професора Караваєва, 1/28.
Нагадаємо, під час проведення контрольних заходів Держаудитслужбою в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» були виявлені збитки у розмірі майже 4 млн при капітальному ремонті скверу в провулку Чеховському та облаштуванні парку «Фестивальний».
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