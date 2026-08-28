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Стрімко поширюється: біолог розповів про нову агресивну рослину в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стрімко поширюється: біолог розповів про нову агресивну рослину в Києві
Ерехтитес нечуйвітровий (Erechtites hieracioides) є однорічною трав’янистою рослиною з родини айстрових
фото: extension.psu.edu

Нові чужорідні види з'являються в Україні практично щороку

Виявлення у Національному природному парку «Голосіївський» нових осередків ерехтитесу нечуйвітрового – це лише поодинокі зафіксовані випадки, тоді як насправді ця рослина з Північної Америки поширюється значно швидше. Вона належить до небезпечної групи видів-трансформенів, які руйнують природне відновлення українських лісів. Про це у коментарі «Главкому» розповів кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка Іван Хомяк.

За словами науковця, нові чужорідні види з'являються в Україні практично щороку. Водночас ерехтитес нечуйвітровий має специфіку, яка робить його потенційно небезпечним саме для українського Полісся.

«Він походить із півдня США та Мексики і дуже любить ліси після пожеж. У світі є екосистеми пірогенного походження (прерії, савани), які існують за рахунок регулярних випалювань. Але на Поліссі зовсім інші умови – наше випалювання нищить місцеву рослинність. Зараз нішу наших природних видів, які з'являлися після пожеж (як-от куничник наземний), починає займати цей чужорідний вид», – зазначає біолог.

Карта поширення ерехтитесу нечуйвітрового у світі, створена Королівськими ботанічними садами Kew у 2022 році
Карта поширення ерехтитесу нечуйвітрового у світі, створена Королівськими ботанічними садами Kew у 2022 році
фото: World Online. Facilitated

Іван Хомяк наголошує, що через недостатнє фінансування дослідження поодинокі – рослину знаходили на Закарпатті, Житомирщині та в Києві, але реально її осередків може бути набагато більше.

Ерехтитес нечуйвітровий, виявлений у Національному природному парку «Голосіївський»
Ерехтитес нечуйвітровий, виявлений у Національному природному парку «Голосіївський»
фото: Національний природний парк Голосіївський

«Вона дуже плодовита – одна рослина дає до 30 тисяч насінин. Для порівняння, борщівник Сосновського дає до 12 тисяч. У період кліматичних змін, коли наші ліси стають сухішими і частіше горять, ця рослина отримує величезну перевагу. Вона належить до видів-трансформерів. Вони не просто ростуть поруч, а руйнують природну послідовність відновлення лісу після пожежі. Якщо ліс не проходить усі стадії відновлення, він втрачає функцію регулятора клімату та вологи», – попереджає Хомяк.

За словами біолога, у науковому світі вважається, що боротися з інвазійними видами треба «в зародку», поки їх незначна кількість.

«Зазвичай рекомендується 12-річний цикл спостережень від першої знахідки, щоб оцінити динаміку та зробити висновки. Але головне – вчасно зреагувати. Чудовий приклад негативного сценарію – рудий іспанський слимак, який колись теж з'явився лише на Закарпатті, а зараз став справжньою катастрофою для Правобережжя, здатною за одну ніч знищити цілі грядки капусти чи картоплі», – резюмував науковець.

Нагадаємо, у Національному природному парку «Голосіївський» під час польових досліджень виявили два нові місцезростання ерехтитесу нечуйвітрового – північноамериканського адвентивного виду, який вважається інвазійним у Європі.  Ерехтитес нечуйвітровий (Erechtites hieracioides) є однорічною трав’янистою рослиною з родини айстрових. Вона може виростати від 30 сантиметрів до 1,2 метра заввишки та має розгалужене стебло, видовжено-ланцетні листки й численні кошики з жовтими квітками.

До слова, у серпні та вересні в столиці настає пік цвітіння амброзії полинолистої – одного з найнебезпечніших сезонних алергенів. У зв'язку з цим комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень активізували обстеження територій міста та ліквідацію осередків цієї рослини. 

Теги: екологія Київ Україна рослини

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