У Києві вдруге за рік розквітли каштани: чи варто радіти аномалії

Осіннє цвітіння є серйозним випробуванням для каштанів

На початку вересня у столиці вдруге за рік зацвіли каштани. Аномальне явище, зокрема, можна помітити на Верхньому Валу в Подільському районі. Дерева вздовж вулиці знову вкрилися білими «свічками», створюючи ілюзію весняного цвітіння посеред осені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

Відомо, що повторне цвітіння – це не природна дивовижа, а наслідок сильного стресу, якого рослини зазнали влітку через аномальну спеку та нестачу вологи. Втрачаючи листя раніше часу, каштан збивається з біологічного ритму. Додатковим фактором є ураження дерев каштановою мінуючою міллю, через яку листя передчасно жовтіє та опадає.

«Люди радіють, що каштани вдруге зацвітають у вересні, але це гормональний збій у дерева. Через раннє опадання листя для нього наче наступила зима, і тепер воно «прокидається», сприймаючи тепло за весну. Проте ця весна – обман», – пояснила провідна інженерка з ландшафтного дизайну КП УЗН Шевченківського району Валентина Лавренчук.

🌰У Києві каштани вдруге за рік зацвіли через стрес



Незвичну картину кияни помітили на початку осені – на деяких деревах знову з’явилися білі «свічки».



Фахівці пояснюють це наслідок спеки, нестачі вологи та ураження каштановою мінуючою міллю, через яку дерева раніше скидають… pic.twitter.com/C9SvjdKh7o — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

За словами фахівчині, осіннє цвітіння виснажує рослину, адже квіти забирають сили, які каштан мав накопичувати перед зимовими морозами. Тому для містян це красива картинка, а для самих дерев – серйозне випробування. Чи зможуть каштани успішно перезимувати після такого виснаження, стане зрозуміло вже наступного травня.

Перший заступник голови Державної екологічної інспекції України, колишній заступник гендиректора «Київзеленбуду» Дмитро Заруба пояснював «Главкому», чому каштани передчасно жовтіють, скидають листя та масово засихають ще в розпал спекотного сезону. За словами посадовця, картина, яку кияни спостерігають кожного літа, повторюється через пік активності мінуючої молі у червні-липні. Личинки молі виїдають листову пластину зсередини, позбавляючи дерево поживних речовин. Літня спека лише прискорює цей згубний процес.

До слова, у столиці для захисту каштанів від каштанової мінуючої молі почали застосовувати феромонні пастки. Озеленювачі зазначають, що цей екологічний метод дозволяє поступово зменшувати чисельність шкідника. У «Київзеленбуді» підкреслюють, що метод дає накопичувальний ефект і потребує системної роботи протягом кількох сезонів, однак чисельність шкідників у районі вже почала знижуватися.