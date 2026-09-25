Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію – Зеленський

Президент наголосив, що «все звичайне життя для Росії просто мішень»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Мої співчуття рідним та близьким. Ще семеро людей поранені, і серед них дитина. Дякую всім нашим екстреним службам, які завжди оперативно допомагають людям після російських атак», – йдеться у повідомленні.

Президент підтвердив, що окупанти вдарили по складу, що використовується McDonald’s. «Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету – все звичайне життя для Росії просто мішень. Все це бʼє по можливостях людей бути на звʼязку, навчатися, працювати», – додав він.

«Важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб Росія відчувала відповіді на свій терор. Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це – на конкретні наслідки для Росії», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, під час чергової атаки на столицю росіяни завдали удару по Соломʼянському району Києва. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей. У мережі повідомляється, що імовірно, росіяни вдарили по бізнес-центру «‎Інком», де знаходиться провайдер Datagroup.

Також російські окупанти завдали удару по складських комплексах мережі McDonald’s у Броварському районі Київської області.