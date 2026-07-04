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«Київавтодор» витратив десятки мільйонів на екзотичні рослини, які не прижилися (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Київавтодор» витратив десятки мільйонів на екзотичні рослини, які не прижилися (фото)
Висаджені за кошти «Київавтодору» рослини, які не прижилися та загинули
фото: glavcom.ua

Державна аудиторська служба завершила перевірку «Київавтодору» 

Комунальна корпорація «Київавтодор» безпідставно виплатила підрядникам 76 млн грн за висадку екзотичних зелених насаджень замість ремонту аварійної інфраструктури міста. Результати аудиту загрожують посадовцям кримінальними справами. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

За її словами, під час перевірки дорожньої корпорації було виявлено численні серйозні порушення, які вже стали підставою для правоохоронних органів. Зокрема, майже всі підрядники вирішили незаконно «компенсувати» витрати на логістику (перевезення та доставку матеріалів), хоча за умовами тендерів мали робити це за власний рахунок.

Крім того, аудитори зафіксували, що «Київавтодор» раптом почав займатися нетиповою для себе діяльністю – масовим озелененням, що є виключною функцією «Київзеленбуду».

«Дорожня корпорація безпідставно виплатила підрядникам за такі роботи 76 млн грн! Причому висаджували різні екзотичні рослини. Більш того: коли попросили «Київзеленбуд» ці рослини взяти на баланс, той відмовився, бо їх не так посадили і не так доглядали», – наголосила Алла Басалаєва. 

Висаджені за кошти «Київавтодору» злакові рослини, які не прижилися та загинули
Висаджені за кошти «Київавтодору» злакові рослини, які не прижилися та загинули
фото: glavcom.ua
 «Київавтодор» оплачував підрядникам роботи з озеленення, висадки таких дерев та екзотичних рослин: пухироплідник Andre, пухироплідник Luteus, ялівець Gold Coast, ялівець Рrince of Wales, пенісетум Hameln, куничник «Карл Форестер», спірея вангутта, міскантус китайський, бірючина звичайна, клен сріблястий, липа, граб звичайний, платан та ялівець горизонтальний. При цьому, наприклад, вартість пухироплідника Andre складає 590 грн (з ПДВ)/шт., пухироплідника Luteus – 530 грн/шт.

Очільниця Держаудитслужби різко розкритикувала такі пріоритети столичної влади в розподілі бюджетних коштів під час війни.

«Мені здається, що в умовах, коли ключові транспортні вузли столиці, особливо мости, перебувають у критичному стані, витрачання десятків мільйонів на газони – неефективне та необдумане рішення», – підсумувала Басалаєва.

Нагадаємо, у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» у лютому правоохоронці проводили слідчі дії. Слідчі дії стосувалися закупівель матеріалів для зимового утримання доріг у 2024-2025 роках.  У комунальній корпорації наголосили, що закупівлі проводили відповідно до процедур публічних закупівель.

Раніше обшуки відбувалися у приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор», окремих підприємствах, що забезпечують вулично-дорожнє утримання столиці, а також у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Тоді процесуальні заходи здійснювалися в межах досудового розслідування на підставі судових рішень. 

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Теги: Київавтодор Київзеленбуд рослини Держаудитслужба

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