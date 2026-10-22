У Києві розширено перевезення міською електричкою через обмеження метро
22–23 жовтня Kyiv City Express виконуватиме додаткові рейси між Почайною та Київ-Деміївським
У Києві організували додаткові рейси міської електрички через обмеження в роботі метрополітену. 22 та 23 жовтня поїзди Kyiv City Express курсуватимуть на ділянці півкільця між станціями «Почайна» та «Київ-Деміївський». Про це повідомяє «Главком» з посиланням на рішення міської влади.
Електричка зупинятиметься на всіх проміжних станціях маршруту: «Райдужний», «Воскресенка», «Микільська Слобідка», «Лівобережна», «Русанівка», «Дарниця», «Березняки» та «Видубичі».
Розклад додаткових рейсів на 22 жовтня
У четвер, 22 жовтня, передбачено чотири додаткові рейси:
- 16:56 – відправлення зі станції «Почайна», прибуття на «Київ-Деміївський» о 17:45;
- 17:58 – відправлення зі станції «Київ-Деміївський», прибуття на «Почайну» о 18:47;
- 18:56 – відправлення зі станції «Почайна», прибуття на «Київ-Деміївський» о 19:45;
- 19:58 – відправлення зі станції «Київ-Деміївський», прибуття на «Почайну» о 20:47.
Додаткові рейси також заплановані на 23 жовтня.
Біля кожної станції Kyiv City Express курсує наземний громадський транспорт. Інформацію про маршрути автобусів і тролейбусів можна знайти за посиланням, оприлюдненим міською владою. Додаткові рейси мають допомогти пасажирам дістатися потрібних районів столиці під час обмежень у роботі метрополітену.
Варто нагадати, що у Києві через тривалу повітряну тривогу змінено рух поїздів червоною лінією метро. У напрямку центру поїзди курсують від станції «Академмістечко» до «Хрещатика», а в напрямку виїзду з міста – від «Арсенальної» до «Академмістечка»
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