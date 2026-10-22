У Києві розширено перевезення міською електричкою через обмеження метро

22–23 жовтня Kyiv City Express виконуватиме додаткові рейси між Почайною та Київ-Деміївським

У Києві організували додаткові рейси міської електрички через обмеження в роботі метрополітену. 22 та 23 жовтня поїзди Kyiv City Express курсуватимуть на ділянці півкільця між станціями «Почайна» та «Київ-Деміївський». Про це повідомяє «Главком» з посиланням на рішення міської влади.

Електричка зупинятиметься на всіх проміжних станціях маршруту: «Райдужний», «Воскресенка», «Микільська Слобідка», «Лівобережна», «Русанівка», «Дарниця», «Березняки» та «Видубичі».

Розклад додаткових рейсів на 22 жовтня

У четвер, 22 жовтня, передбачено чотири додаткові рейси:

16:56 – відправлення зі станції «Почайна», прибуття на «Київ-Деміївський» о 17:45;

17:58 – відправлення зі станції «Київ-Деміївський», прибуття на «Почайну» о 18:47;

18:56 – відправлення зі станції «Почайна», прибуття на «Київ-Деміївський» о 19:45;

19:58 – відправлення зі станції «Київ-Деміївський», прибуття на «Почайну» о 20:47.

Додаткові рейси також заплановані на 23 жовтня.

Біля кожної станції Kyiv City Express курсує наземний громадський транспорт. Інформацію про маршрути автобусів і тролейбусів можна знайти за посиланням, оприлюдненим міською владою. Додаткові рейси мають допомогти пасажирам дістатися потрібних районів столиці під час обмежень у роботі метрополітену.

Варто нагадати, що у Києві через тривалу повітряну тривогу змінено рух поїздів червоною лінією метро. У напрямку центру поїзди курсують від станції «Академмістечко» до «Хрещатика», а в напрямку виїзду з міста – від «Арсенальної» до «Академмістечка»