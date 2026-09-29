Погрожував вбивством головному рабину України: у Києві затримано 44-річного чоловіка

Фігурант у соцмережі висловлював образи та погрози представникам нацменшин, а також погрожував вбивством військовим та правоохоронцям

Правоохоронці Києва повідомили про підозру 44-річному мешканцю столиці, який погрожував вбивством головному рабину України Моше Реувену Асману через дописи в соціальній мережі, а також розпалював міжконфесійну ворожнечу та погрожував військовим. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

Слідчі Деснянського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ викрили 44-річного киянина, який на своїй сторінці у соціальній мережі опублікував допис із погрозами вбивством головному рабину України.

Крім цього, фігурант робив публікації в особистому профілі соцмережі, у яких принижував честь та гідність національних меншин, висловлював образи та погрози заподіяння шкоди їхньому майну, а також погрожував вбивством військовим та правоохоронцям.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, вчинене з мотивів релігійної нетерпимості та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Санкція найтяжчої статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Асман заперечив заяву Посольства Ізраїлю щодо нібито нацистських гасел та жестів від представників об’єднання «Братство». Моше Асман розповів, що вже мав розмову з послом Ізраїлю в Україні Михайлом Бродським, під час якої пояснив, що команду посольства «було введено в оману».