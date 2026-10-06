На Північному мосту в Києві з’явилися антидронові сітки (відео)
Останніми днями Північний міст зазнав кількох ударів з боку держави-агресора
На тлі масованих російських атак по Україні у Києві посилюють захист важливих об’єктів міської інфраструктури. Зокрема, Північний міст через Дніпро затягнули захисними сітками. Відповідні фото почали поширювати місцеві пабліки, інформує «Главком».
Нагадаємо, останніми днями об'єкт зазнав кількох ударів з боку держави-агресора. Вранці 3 жовтня російські війська завдали удару по Північному мосту під час серії вибухів у столиці. Вранці 4 жовтня ворожий безпілотник влучив у дорожнє покриття мосту, внаслідок чого поранення дістали двоє людей – одного цивільного госпіталізували, іншому надали допомогу на місці.
Окрім цього, ворог атакував й інші мостові переходи столиці: вечірній удар безпілотника зафіксували по закритому Південному мосту, що стало черговою спробою завдати шкоди транспортній інфраструктурі Києва.
Напередодні радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов пояснював, як росіянам може вдаватися прицільно атакувати опори столичних мостів. За його припущенням, у Києві можуть працювати один-три ворожі MESH-ретранслятори, які використовуються для наведення безпілотників. Бескрестнов закликав шукати такі пристрої у столиці.
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