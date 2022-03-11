У Києві розстріляли авто з ексзамом голови СБУ у Києві, – ЗМІ (відео)

Силовики зупинили авто Дмитра Дем'яненка, з якого розпочалася стрілянина. У відповідь бійці відкрили вогонь по машині.

У Києві застрелили ексзаступника голови Головного управління СБУ в Києві Дмитра Дем'яненка. Про це увечері повідомляють журналісти.

Журналіст Володимир Бойко повідомляє, що бійці полку поліції «Миротворець» розстріляли автомобіль «Тойота», який не зупинився на блокпості.

За кермом був, за інформацією Бойка, Дмитро Дем'яненко, екс-заступник начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Зазначається, що інцидент стався 10 березня близько 18:00 у Дарницькому районі Києва на Осокорках.

Також було опубліковане відео примусової зупинки авто і стрілянини.

Увага, на відео присутні сцени насилля! Відео 18+!

«Бійці полку поліції особливого призначення Миротворець зупинили автомобіль Toyota, з якого почали стрілянину. Правоохоронці розстріляли у відповідь машину екс-заступника голови Головного управління СБУ в Києві Дмитра Дем'яненка, вбивши його», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під обстрілами від рук російських окупантів загинула молода волонтерка з Харкова Юля Здановська.

Також, російські окупанти у Харкові розстріляли людей, які пробиралися в місцевий екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин.