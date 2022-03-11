Російські окупанти щопівгодини обстрілюють житлові масиви Маріуполя

Кожні 30 хвилин у Маріуполь заходить авіація, вбиваючи мирних людей, – мер міста

«Велика» армія Росії виявилася вбивцями жінок і дітей, зазначив мер Маріуполя

Російські загарбники ведуть цинічний обстріл Маріуполя із забороненого озброєння, «градів» і гаубиць. Ворог відкриває вогонь по житлових районах. Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко.

«15-й день триває цинічна і зневажлива війна проти людства. Два дні пекла, армагеддону, які нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненої зброї, Градами, гаубицями по житлових масивах», – наголосив він.

Він зазначив, що окупанти тримають у полоні 400 тисяч осіб, які чекають гуманітарний коридор.

«Сьогодні вони цинічно розстріляли ДСНС, кожні 30 хвилин в Маріуполь заходила авіація, працювала по житловим масивам, вбиваючи мирне населення. В цьому сьогодні велич російської армії? Це цинізм, це геноцид, який влаштувала російська армія на чолі з терористом Путіним проти мирного Маріуполя. ... Російські окупанти, цинічно, безжально і цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки. Знищують лікарні повні жінок і дітей. «Велика» армія Росії виявилася вбивцями жінок і дітей», – додав очільник міста.

Бойченко зазначив, що усі працюють над тим, що допомога прийшла до маріупольців. І вона прийде.

Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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