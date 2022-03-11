У Білорусі впав літак. ЗМІ пишуть, це російський винищувач

Імовірно, вороже судно могли підбити українські захисники

За даними білоруських ЗМІ, ввечері 10 березня у прикордонному з Україною місті Лунинець упав військовий літак. Припускають, що він належить російським загарбникам. Фото катастрофи оприлюднило видання Motolko Help.

Спершу з'явилися дані очевидців, які побачили яскравий спалах, що супроводжувався гучним вибухом. Деякі мешканці Лунинця повідомили, що в них повибивало шибки. На місце події нібито прибули пожежники, а також вертоліт та військові, у тому числі російські.

Видання «Наша Ніва» уточнює, що цей літак Повітряно-космічних сил Росії підбили українські захисники. Окупанти намагалися дотягнути до аеродрому «Лунинець». І хоча повітряне судно таки згоріло, ворожі пілоти, за попередньою інформацією, встигли катапультуватися.

Незабаром у розпорядження Telegram-каналу «Беларускі Гаюн» потрапив запис розмови льотчиків. Він підтверджує, що впав саме російський військовий літак (не вертоліт, як припускали спочатку).

Нагадаємо, у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.