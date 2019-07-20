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    Новини

    У Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло потопельника

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    У Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло потопельника

    Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи

    Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в місті Києві дістали тіло з Дніпра.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС в столиці.

    В оперативно-координаційний центр ДСНС з надзвичайних ситуацій в місті Києві о 18:54 суботи надійшло повідомлення про те, що на території пляжу «Золотий» на острові Гідропарк у річці Дніпро знаходиться тіло людини.

    Тіло потопельника знаходилось в мулі на відстані 15 м від берега.

    Рятувальники за допомогою надувного човна отримали утопленика і передали його правоохоронним органам.

    Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

    ДСНС Дніпро рятувальники
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