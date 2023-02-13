Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися

У Київській області синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Жителям Чернігівської та Київської областей загрожує можливе підтоплення у доріг та сіл у період з 13 по 16 лютого. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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Зокрема, на ділянці Верхнього Дніпра спостерігатиметься значне затоплення заплави. Синоптики не виключають, що вздовж річки можливе затоплення сіл та доріг у Чернігівському районі. Також можливе затоплення транспортних шляхів та населених пунктів у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області вздовж річки Десна. У Чернігівській області синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

«13-16 лютого, внаслідок складної льодової ситуації на пригирловій ділянці Десни (Київська обл. Броварський район) можливі різкі коливання рівнів води до 0,1-0,6 м за добу утримання затоплення заплави нижче поста Літки, не виключена ймовірність початкового затоплення лівого берега заплави біля поста с.Літки при утриманні зажору льоду. І рівень небезпеки», – йдеться в повідмоленні.

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У Київській області синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, у понеділок, 13 лютого, істотних опадів не очікується. Температура коливатиметься від 13° морозу вночі до 5° тепла вдень. На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця. Морози поступово відходять. Температура вночі становитиме 4-9° морозу ( у Карпатах до 13° морозу), а вдень прогріється до 0-5° тепла. У східних областях та в Карпатах вдень стовпчики термометра покажуть від 3° морозу до 2° тепла.