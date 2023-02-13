Головна Київ Новини
search button user button menu button

Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися
фото ілюстративне

У Київській області синоптики оголосили перший рівень небезпеки

Жителям Чернігівської та Київської областей загрожує можливе підтоплення у доріг та сіл у період з 13 по 16 лютого. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Зокрема, на ділянці Верхнього Дніпра спостерігатиметься значне затоплення заплави. Синоптики не виключають, що вздовж річки можливе затоплення сіл та доріг у Чернігівському районі. Також можливе затоплення транспортних шляхів та населених пунктів у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області вздовж річки Десна. У Чернігівській області синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

«13-16 лютого, внаслідок складної льодової ситуації на пригирловій ділянці Десни (Київська обл. Броварський район) можливі різкі коливання рівнів води до 0,1-0,6 м за добу утримання затоплення заплави нижче поста Літки, не виключена ймовірність початкового затоплення лівого берега заплави біля поста с.Літки при утриманні зажору льоду. І рівень небезпеки», – йдеться в повідмоленні.

У Київській області синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися фото 1

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, у понеділок, 13 лютого, істотних опадів не очікується. Температура коливатиметься від 13° морозу вночі до 5° тепла вдень. На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця. Морози поступово відходять. Температура вночі становитиме 4-9° морозу ( у Карпатах до 13° морозу), а вдень прогріється до 0-5° тепла. У східних областях та в Карпатах вдень стовпчики термометра покажуть від 3° морозу до 2° тепла.

Теги: вода Чернігівщина Укргідрометцентр Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До ліквідації підтоплень залучено 35 рятувальників
Підтоплені дороги та будинки: на Закарпатті негода наробила лиха (фото)
21 сiчня, 11:42
Хмарно, але з проясненнями: прогноз погоди на 13 лютого
Хмарно, але з проясненнями: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:15
Синоптики дали прогноз погоди на початок лютого
Синоптики дали прогноз погоди на початок лютого
1 лютого, 07:06

Новини

«Пшонка-стайл» по-київські. Кияни здають в оренду незвичайну квартиру
«Пшонка-стайл» по-київські. Кияни здають в оренду незвичайну квартиру
Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися
Українцям загрожують підтоплення: яким областям готуватися
У кількох районах Києва можливі відключення електроенергії
У кількох районах Києва можливі відключення електроенергії
Київ отримав від французьких партнерів дві сонячних електростанції (фото)
Київ отримав від французьких партнерів дві сонячних електростанції (фото)
Переховувався у лавах Червоного Хреста: СБУ затримала у Києві колаборанта
Переховувався у лавах Червоного Хреста: СБУ затримала у Києві колаборанта
У Києві відновив роботу дитсадок, який пошкодила російська ракета (фото)
У Києві відновив роботу дитсадок, який пошкодила російська ракета (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував
14K
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)
14K
У Бахмуті вже йдуть вуличні бої – BBC
13K
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Уже не за три дні: російський політолог розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва
12K
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою

Новини

Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Сьогодні, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Сьогодні, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Сьогодні, 13:43
Зеленський офіційно представив міністра Ігоря Клименка колективу МВС
Сьогодні, 13:35
МЗС прокоментувало скандальні висловлювання Берлусконі
Сьогодні, 12:53
«Доведеться воювати». Лукашенко панікує (відео)
Сьогодні, 12:37

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту