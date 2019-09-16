Погода на понеділок: дощі на заході, на решті території України - без опадів



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У Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях синоптики прогнозують дощ

У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують, температура повітря вдень підвищиться до 20...22 градусів

В Україні у понеділок, 16 вересня, буде тепло, температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях синоптики прогнозують дощ.

На півночі температура повітря вдень підвищиться до 20...22 градусів, а вночі до 8...10. На заході вдень буде 21...23, а вночі 8...10. На сході вдень очікується 22...24, а вночі 7...9.

На території південних областей синоптики прогнозують вдень 24...26 градусів, а вночі 9...11. У центрі країни вдень буде 20...22, а вночі 8...10.

У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до 20...22 градусів, а вночі 9...11.

Раніше повідомлялося, що найближчої доби, 16 вересня, на територію України буде переміщатися прохолодна, суха повітряна маса з північного заходу.