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    Події в Україні

    Погода на понеділок: дощі на заході, на решті території України - без опадів

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    У Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях синоптики прогнозують дощ - Погода на понеділок: дощі на заході, на решті території України - без опадів
    У Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях синоптики прогнозують дощ

    У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують, температура повітря вдень підвищиться до 20...22 градусів

    В Україні у понеділок, 16 вересня, буде тепло, температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

    Як повідомляє Укргідрометцентр, у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях синоптики прогнозують дощ.

    На півночі температура повітря вдень підвищиться до 20...22 градусів, а вночі до 8...10. На заході вдень буде 21...23, а вночі 8...10. На сході вдень очікується 22...24, а  вночі 7...9.

    На території південних областей синоптики прогнозують вдень 24...26 градусів, а вночі 9...11. У центрі країни вдень буде 20...22, а вночі 8...10. 

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    У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до 20...22 градусів, а вночі 9...11. 

    Раніше повідомлялося, що найближчої доби, 16 вересня, на територію України буде переміщатися прохолодна, суха повітряна маса з північного заходу.

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