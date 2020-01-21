У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)



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Комунальники прибирають незаконні МАФи Фото: Київблагоустрій

Також за тиждень було прибрано 21 ялинковий базар

За минулий робочий тиждень, з 13-го по 17 січня, у Києві було демонтовано 75 незаконних тимчасових споруд та 21 ялинковий базар. Демонтаж проведено комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд на вимогу комунальників.

Зокрема, демонтовано об’єкти:

1 кіоск на вул. Деревообробній, 1

1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 13б

1 огорожа у Деревообробному провулку, 5

1 автомийка-шиномонтаж на вул. Чавдар, 28

1 кіоск на Лісовому проспекті, 23

1 павільйон на перетині вулиць Закревського та Милославської

1 павільйон на вул. Братиславській, 14б

1 павільйон на вул. Кіото, 21 (навпроти)

1 кіоск на вул. Кіото, 8

1 павільйон на розі вулиць Лісківської та Милославської

1 павільйон на вул. Попудренка (ст.м. «Дарниця»)

1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Миру, 5

1 павільйон на вул. Старосільській, 1

1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Кирилівській, 166

1 шлагбаум на вул. Марка Вовчка, 18а

1 огорожа на вул. Марка Вовчка, 18а

1 лавка-автопричеп типу «купава» на Оболонській набережній, 11-13

1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Маршала Тимошенка, 21

1 павільйон на вул. Ірпінській, 74

1 кіоск на просп. Перемоги, 136

1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Федори Пушиної, 23/25

1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Перемоги, 136

1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Палладіна, 32/34

1 павільйон на вул. Стадіонній, 14

1 автокафе (фастфуд) на розі вул. Олени Теліги та Мельникова

1 лавка-автопричеп типу «купава» на Львівській площі (сквер)

1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Олени Теліги, 54

1 гараж на вул. Олени Теліги, 3в

1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Терещенківській, 10 (парк Шевченка)

1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Ю. Пасхаліна, 3

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Бориспільській, 6

1 намет для сезонної торгівлі на Харківському шосе, 55

1 павільйон на вул. Мілютенко, 40/16

3 павільйони на просп. Маяковського, 75/2

1 торгівельний ряд з ролетів або кіосків на просп. Маяковського, 75/2

1 павільйон на вул. Оноре де Бальзака, 66

1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Миколи Закревського, 93а

1 приміщення при АЗС на вул. Гната Хоткевича, 24

1 допоміжне обладнання біля паливної заправки на вул. Гната Хоткевича, 24

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Євгена Сверстюка, 1

1 гараж на вул. Івана Миколайчука, 5

1 допоміжне обладнання біля паливної заправки на вул. Березняківській, 17-19

1 приміщення при АЗС на вул. Березняківській, 17-19

1 контейнер на вул. Гната Хоткевича, 29/8

1 павільйон на розі вул. Курнатовського та вул. Стальського

1 павільйон на вул. Приозерній, 8

1 автостоянка на просп. Героїв Сталінграду, 24

1 автостоянка на просп. Героїв Сталінграду, 16б

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Петра Калнишевського, 1б

1 павільйон на вул. Набережно-Хрещатицькій, 10

1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Кирилівській, 129а

1 туалет на вул. Електриків, 14

1 допоміжне обладнання біля паливної заправки на просп. Перемоги, 133а

1 сходи в підземному переході № 1 на вул. Гната Юри (між вул. Картвелішвілі та Л. Курбаса) в напрямку пл. Перемоги

1 павільйон на вул. Ватутіна (пров. Ізяславський, 6)

1 павільйон у пров. Ізяславському, 53

2 приміщення для перебування охорони та працівників у пров. Ізяславському, 53

1 кіоск на вул. Олександра Довженка, 2

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 9

1 павільйон на вул. Златоустівській, 48/5

2 лотки-стенди (штендери) на вул. Саксаганського, 90

2 лотки-стенди (штендери) на вул. Ярославів Вал, 15

2 лотки-стенди (штендери) на вул. Ярославів Вал, 17

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 13

1 лоток-стенд (штендер) на розі вулиць Саксаганського та Толстого

1 павільйон біля вул. Туполєва, 14 (парк «Веселка»)

1 ролет на вул. Щербаківського, 2

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 15

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 33

Також силами власників було прибрано 21 ялинковий базар за адресами:

вул. Велика Васильківська, 136

ріг вулиць Срібнокільської та Княжого Затону

ріг вулиці Ахматової та просп. Петра Григоренка

просп. Григоренка, 26

вул. Єлизавети Чавдар, 1

Оболонський проспект, 36

вул. Героїв Дніпра, 32

вул. Івашкевича, 6/8

Оболонська площа, 4-6

вул. Верхній Вал, 18

просп. Палладіна, 13

вул. Ірпінська, 76

Чоколівський бульвар, 21 та 22

вул. Данила Щербаківського, 72

вул. Деревлянська, 14

вул. Багговутівська, 17/21

вул. Златоустівська, 48

Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.