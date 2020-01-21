У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
Комунальники прибирають незаконні МАФи
Фото: Київблагоустрій
Також за тиждень було прибрано 21 ялинковий базар
За минулий робочий тиждень, з 13-го по 17 січня, у Києві було демонтовано 75 незаконних тимчасових споруд та 21 ялинковий базар. Демонтаж проведено комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд на вимогу комунальників.
Зокрема, демонтовано об’єкти:
- 1 кіоск на вул. Деревообробній, 1
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 13б
- 1 огорожа у Деревообробному провулку, 5
- 1 автомийка-шиномонтаж на вул. Чавдар, 28
- 1 кіоск на Лісовому проспекті, 23
- 1 павільйон на перетині вулиць Закревського та Милославської
- 1 павільйон на вул. Братиславській, 14б
- 1 павільйон на вул. Кіото, 21 (навпроти)
- 1 кіоск на вул. Кіото, 8
- 1 павільйон на розі вулиць Лісківської та Милославської
- 1 павільйон на вул. Попудренка (ст.м. «Дарниця»)
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Миру, 5
- 1 павільйон на вул. Старосільській, 1
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Кирилівській, 166
- 1 шлагбаум на вул. Марка Вовчка, 18а
- 1 огорожа на вул. Марка Вовчка, 18а
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на Оболонській набережній, 11-13
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Маршала Тимошенка, 21
- 1 павільйон на вул. Ірпінській, 74
- 1 кіоск на просп. Перемоги, 136
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Федори Пушиної, 23/25
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Перемоги, 136
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Палладіна, 32/34
- 1 павільйон на вул. Стадіонній, 14
- 1 автокафе (фастфуд) на розі вул. Олени Теліги та Мельникова
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на Львівській площі (сквер)
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Олени Теліги, 54
- 1 гараж на вул. Олени Теліги, 3в
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Терещенківській, 10 (парк Шевченка)
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Ю. Пасхаліна, 3
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Бориспільській, 6
- 1 намет для сезонної торгівлі на Харківському шосе, 55
- 1 павільйон на вул. Мілютенко, 40/16
- 3 павільйони на просп. Маяковського, 75/2
- 1 торгівельний ряд з ролетів або кіосків на просп. Маяковського, 75/2
- 1 павільйон на вул. Оноре де Бальзака, 66
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Миколи Закревського, 93а
- 1 приміщення при АЗС на вул. Гната Хоткевича, 24
- 1 допоміжне обладнання біля паливної заправки на вул. Гната Хоткевича, 24
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Євгена Сверстюка, 1
- 1 гараж на вул. Івана Миколайчука, 5
- 1 допоміжне обладнання біля паливної заправки на вул. Березняківській, 17-19
- 1 приміщення при АЗС на вул. Березняківській, 17-19
- 1 контейнер на вул. Гната Хоткевича, 29/8
- 1 павільйон на розі вул. Курнатовського та вул. Стальського
- 1 павільйон на вул. Приозерній, 8
- 1 автостоянка на просп. Героїв Сталінграду, 24
- 1 автостоянка на просп. Героїв Сталінграду, 16б
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Петра Калнишевського, 1б
- 1 павільйон на вул. Набережно-Хрещатицькій, 10
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Кирилівській, 129а
- 1 туалет на вул. Електриків, 14
- 1 допоміжне обладнання біля паливної заправки на просп. Перемоги, 133а
- 1 сходи в підземному переході № 1 на вул. Гната Юри (між вул. Картвелішвілі та Л. Курбаса) в напрямку пл. Перемоги
- 1 павільйон на вул. Ватутіна (пров. Ізяславський, 6)
- 1 павільйон у пров. Ізяславському, 53
- 2 приміщення для перебування охорони та працівників у пров. Ізяславському, 53
- 1 кіоск на вул. Олександра Довженка, 2
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 9
- 1 павільйон на вул. Златоустівській, 48/5
- 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Саксаганського, 90
- 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Ярославів Вал, 15
- 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Ярославів Вал, 17
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 13
- 1 лоток-стенд (штендер) на розі вулиць Саксаганського та Толстого
- 1 павільйон біля вул. Туполєва, 14 (парк «Веселка»)
- 1 ролет на вул. Щербаківського, 2
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 15
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 33
Також силами власників було прибрано 21 ялинковий базар за адресами:
- вул. Велика Васильківська, 136
- ріг вулиць Срібнокільської та Княжого Затону
- ріг вулиці Ахматової та просп. Петра Григоренка
- просп. Григоренка, 26
- вул. Єлизавети Чавдар, 1
- Оболонський проспект, 36
- вул. Героїв Дніпра, 32
- вул. Івашкевича, 6/8
- Оболонська площа, 4-6
- вул. Верхній Вал, 18
- просп. Палладіна, 13
- вул. Ірпінська, 76
- Чоколівський бульвар, 21 та 22
- вул. Данила Щербаківського, 72
- вул. Деревлянська, 14
- вул. Багговутівська, 17/21
- вул. Златоустівська, 48
Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.