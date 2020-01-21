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    Новини

    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)

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    Комунальники прибирають незаконні МАФи - У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    Комунальники прибирають незаконні МАФи
    Фото: Київблагоустрій

    Також за тиждень було прибрано 21 ялинковий базар

    За минулий робочий тиждень, з 13-го по 17 січня, у Києві було демонтовано 75 незаконних тимчасових споруд та 21 ялинковий базар. Демонтаж проведено комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками тимчасових споруд на вимогу комунальників.

    Зокрема, демонтовано об’єкти:

    • 1 кіоск на вул. Деревообробній, 1
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 13б
    • 1 огорожа у Деревообробному провулку, 5
    • 1 автомийка-шиномонтаж на вул. Чавдар, 28
    • 1 кіоск на Лісовому проспекті, 23
    • 1 павільйон на перетині вулиць Закревського та Милославської
    • 1 павільйон на вул. Братиславській, 14б
    • 1 павільйон на вул. Кіото, 21 (навпроти)
    • 1 кіоск на вул. Кіото, 8
    • 1 павільйон на розі вулиць Лісківської та Милославської
    • 1 павільйон на вул. Попудренка (ст.м. «Дарниця»)
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Миру, 5
    • 1 павільйон на вул. Старосільській, 1
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Кирилівській, 166
    • 1 шлагбаум на вул. Марка Вовчка, 18а
    • 1 огорожа на вул. Марка Вовчка, 18а
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на Оболонській набережній, 11-13
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Маршала Тимошенка, 21
    • 1 павільйон на вул. Ірпінській, 74
    • 1 кіоск на просп. Перемоги, 136
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Федори Пушиної, 23/25
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Перемоги, 136
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Палладіна, 32/34
    • 1 павільйон на вул. Стадіонній, 14
    • 1 автокафе (фастфуд) на розі вул. Олени Теліги та Мельникова
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на Львівській площі (сквер)
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Олени Теліги, 54
    • 1 гараж на вул. Олени Теліги, 3в
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Терещенківській, 10 (парк Шевченка)
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Ю. Пасхаліна, 3
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Бориспільській, 6
    • 1 намет для сезонної торгівлі на Харківському шосе, 55
    • 1 павільйон на вул. Мілютенко, 40/16
    • 3 павільйони на просп. Маяковського, 75/2
    • 1 торгівельний ряд з ролетів або кіосків на просп. Маяковського, 75/2
    • 1 павільйон на вул. Оноре де Бальзака, 66
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Миколи Закревського, 93а
    • 1 приміщення при АЗС на вул. Гната Хоткевича, 24
    • 1 допоміжне обладнання біля паливної заправки на вул. Гната Хоткевича, 24
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Євгена Сверстюка, 1
    • 1 гараж на вул. Івана Миколайчука, 5
    • 1 допоміжне обладнання біля паливної заправки на вул. Березняківській, 17-19
    • 1 приміщення при АЗС на вул. Березняківській, 17-19
    • 1 контейнер на вул. Гната Хоткевича, 29/8
    • 1 павільйон на розі вул. Курнатовського та вул. Стальського
    • 1 павільйон на вул. Приозерній, 8
    • 1 автостоянка на просп. Героїв Сталінграду, 24
    • 1 автостоянка на просп. Героїв Сталінграду, 16б
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Петра Калнишевського, 1б
    • 1 павільйон на вул. Набережно-Хрещатицькій, 10
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на вул. Кирилівській, 129а
    • 1 туалет на вул. Електриків, 14
    • 1 допоміжне обладнання біля паливної заправки на просп. Перемоги, 133а
    • 1 сходи в підземному переході № 1 на вул. Гната Юри (між вул. Картвелішвілі та Л. Курбаса) в напрямку пл. Перемоги
    • 1 павільйон на вул. Ватутіна (пров. Ізяславський, 6)
    • 1 павільйон у пров. Ізяславському, 53
    • 2 приміщення для перебування охорони та працівників у пров. Ізяславському, 53
    • 1 кіоск на вул. Олександра Довженка, 2
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 9
    • 1 павільйон на вул. Златоустівській, 48/5
    • 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Саксаганського, 90
    • 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Ярославів Вал, 15
    • 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Ярославів Вал, 17
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 13
    • 1 лоток-стенд (штендер) на розі вулиць Саксаганського та Толстого
    • 1 павільйон біля вул. Туполєва, 14 (парк «Веселка»)
    • 1 ролет на вул. Щербаківського, 2
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 15
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Ярославів Вал, 33

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    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)
    У Києві зносять кіоски з шаурмою та кавою і наливайки (фото)

    Також силами власників було прибрано 21 ялинковий базар за адресами:

    • вул. Велика Васильківська, 136
    • ріг вулиць Срібнокільської та Княжого Затону
    • ріг вулиці Ахматової та просп. Петра Григоренка
    • просп. Григоренка, 26
    • вул. Єлизавети Чавдар, 1
    • Оболонський проспект, 36
    • вул. Героїв Дніпра, 32
    • вул. Івашкевича, 6/8
    • Оболонська площа, 4-6
    • вул. Верхній Вал, 18
    • просп. Палладіна, 13
    • вул. Ірпінська, 76
    • Чоколівський бульвар, 21 та 22
    • вул. Данила Щербаківського, 72
    • вул. Деревлянська, 14
    • вул. Багговутівська, 17/21
    • вул. Златоустівська, 48

    Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.

    Київ благоустрій ялинка МАФи
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