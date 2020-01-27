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    У Києві стартує конкурс проєктів на розвиток громадянського суспільства

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    У Києві стартує конкурс проєктів на розвиток громадянського суспільства

    Оголошено старт конкурсу проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

    У Києві розпочинається прийом проєктних заявок для участі у міському конкурсі проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада». Про це повідомили у Департаменті суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації.

    Проєкти, розроблені інститутами громадянського суспільства, повинні бути спрямовані на виконання пріоритетних завдань розвитку громадянського суспільства у столиці.

    Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу:

    • проведення заходів із підвищення рівня правової освіти та поінформованості громадськості;
    • проведення заходів із формування активної громадської позиції та національної свідомості;
    • проведення заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку Києва;
    • організація та проведення фестивалів, конкурсів, концертів, кінопоказів, виставок, форумів, семінарів, конференцій, засідань за «круглим столом».

    Конкурсна пропозиція складається державною мовою і подається у друкованій та електронній формі у форматі PDF із поміткою «На конкурс проєктів» на електронну адресу: [email protected] та за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 50-Б, к. 206, щоденно з 27 січня до 25 лютого 2020 року з 10:00 до 17:00 окрім суботи, неділі та святкових днів.

    Телефон для довідок: 044 235 01 75.

    Детальну інформацію про вимоги до подання пропозицій для участі в конкурсі, зразки документів, терміни проведення дивіться тут.

    Київ місцева влада конкурс КМДА
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