Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу



Юні музиканти з Польщі, Білорусі, Молдови та України представили свою творчість на конкурсі «Talents of the world»

9 - 12 грудня 2020 року в польському місті Санок відбувся II міжнародний музичний конкурс «Talents of the world» у рамках проєкту «Міжнародна творча майстерня».

Метою «Міжнародної творчої майстерні» є обмін педагогічним досвідом, обговорення педагогічних проблем і підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників.

Для участі в II міжнародному музичному конкурсі «Talents of the world» були подані близько 150-ти заявок з Польщі, Білорусі, Молдови та України.



Конкурс «Talents of the world» проводився в номінаціях:

«Фортепіано»;

«Струнно-смичкові інструменти»;

«Народні інструменти, духові інструменти»;

«Вокал» (академічний та народний).

Кожну номінацію оцінювало окреме професійне журі - представники не менше трьох держав.

Конкурсні прослуховування проходили в музичній школі міста Санок паралельно в трьох залах.

Конкурс проводився в три тури: 1 тур - відеовідбір (один твір); 2 тур - представлення учасниками двох творів за конкурсними вимогами; 3 тур - боротьба перемігших у другому турі за Гран-прі конкурсу.

Переможцями II міжнародного музичного конкурсу «Talents of the world» стали юні музиканти з міст: Вроцлав, Санок (Польща), Мінськ (Білорусь), Одеса і Луцьк (Україна).

У рамках проєкту «Міжнародна творча майстерня» були представлені доповіді про розвиток системи музичної освіти в різних країнах і проведені майстер-класи.

На зустрічі учасників проєкту з мером міста Санок було запропоновано розширити творчу співпрацю між містами Санок і Одесою, організувавши виставки художніх робіт у рамках Міжнародної творчої майстерні.

Проєкт завершився колективним виконанням різдвяних колядок, нагородженням переможців дипломами та врученням подарунків.

Міжнародний музичний конкурс «Talents of the world» був заснований у 2019 році музичними школами Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim Wandy Kossakowej (Sanok, Poland), Дитячою музичною школою №4 м.Одеси (Україна) і Fundacja Inicjatywy Artystyczne «UNISSON» (Польща) за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради.