Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу
Юні музиканти з Польщі, Білорусі, Молдови та України представили свою творчість на конкурсі «Talents of the world»
9 - 12 грудня 2020 року в польському місті Санок відбувся II міжнародний музичний конкурс «Talents of the world» у рамках проєкту «Міжнародна творча майстерня».
Метою «Міжнародної творчої майстерні» є обмін педагогічним досвідом, обговорення педагогічних проблем і підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників.
Для участі в II міжнародному музичному конкурсі «Talents of the world» були подані близько 150-ти заявок з Польщі, Білорусі, Молдови та України.
Конкурс «Talents of the world» проводився в номінаціях:
- «Фортепіано»;
- «Струнно-смичкові інструменти»;
- «Народні інструменти, духові інструменти»;
- «Вокал» (академічний та народний).
Кожну номінацію оцінювало окреме професійне журі - представники не менше трьох держав.
Конкурсні прослуховування проходили в музичній школі міста Санок паралельно в трьох залах.
Конкурс проводився в три тури: 1 тур - відеовідбір (один твір); 2 тур - представлення учасниками двох творів за конкурсними вимогами; 3 тур - боротьба перемігших у другому турі за Гран-прі конкурсу.
Переможцями II міжнародного музичного конкурсу «Talents of the world» стали юні музиканти з міст: Вроцлав, Санок (Польща), Мінськ (Білорусь), Одеса і Луцьк (Україна).
У рамках проєкту «Міжнародна творча майстерня» були представлені доповіді про розвиток системи музичної освіти в різних країнах і проведені майстер-класи.
На зустрічі учасників проєкту з мером міста Санок було запропоновано розширити творчу співпрацю між містами Санок і Одесою, організувавши виставки художніх робіт у рамках Міжнародної творчої майстерні.
Проєкт завершився колективним виконанням різдвяних колядок, нагородженням переможців дипломами та врученням подарунків.