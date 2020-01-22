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    Новини

    Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу

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    Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу
    Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу
    Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу
    Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу
    Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу
    Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу
    Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу
    Одеські музиканти стали переможцями міжнародного конкурсу
    • Розсилка

    Юні музиканти з Польщі, Білорусі, Молдови та України представили свою творчість на конкурсі «Talents of the world»

    9 - 12 грудня 2020 року в польському місті Санок відбувся II міжнародний музичний конкурс «Talents of the world» у рамках проєкту «Міжнародна творча майстерня».

    Метою «Міжнародної творчої майстерні» є обмін педагогічним досвідом, обговорення педагогічних проблем і підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників.

    Для участі в II міжнародному музичному конкурсі «Talents of the world» були подані близько 150-ти заявок з Польщі, Білорусі, Молдови та України.

    Конкурс «Talents of the world» проводився в номінаціях:

    • «Фортепіано»;
    • «Струнно-смичкові інструменти»;
    • «Народні інструменти, духові інструменти»;
    • «Вокал» (академічний та народний).

    Кожну номінацію оцінювало окреме професійне журі - представники не менше трьох держав.

    Конкурсні прослуховування проходили в музичній школі міста Санок паралельно в трьох залах.

    Конкурс проводився в три тури: 1 тур - відеовідбір (один твір); 2 тур - представлення учасниками двох творів за конкурсними вимогами; 3 тур - боротьба перемігших у другому турі за Гран-прі конкурсу.

    Переможцями II міжнародного музичного конкурсу «Talents of the world» стали юні музиканти з міст: Вроцлав, Санок (Польща), Мінськ (Білорусь), Одеса і Луцьк (Україна).

    У рамках проєкту «Міжнародна творча майстерня» були представлені доповіді про розвиток системи музичної освіти в різних країнах і проведені майстер-класи.

    На зустрічі учасників проєкту з мером міста Санок було запропоновано розширити творчу співпрацю між містами Санок і Одесою, організувавши виставки художніх робіт у рамках Міжнародної творчої майстерні.

    Проєкт завершився колективним виконанням різдвяних колядок, нагородженням переможців дипломами та врученням подарунків.

    Міжнародний музичний конкурс «Talents of the world» був заснований у 2019 році музичними школами Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopniaim Wandy Kossakowej (Sanok, Poland), Дитячою музичною школою №4 м.Одеси (Україна) і Fundacja Inicjatywy Artystyczne «UNISSON» (Польща) за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
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