У Києві стартував прийом заявок на дитячий конкурс «Мистецькі горизонти»

У цьому році талановиті діти Києва змагатимуться у шести номінаціях

Започаткований Київською міською радою конкурс проходить у три етапи

У Києві стартував прийом заявок на щорічний міський конкурс «Мистецькі горизонти», який став важливою платформою для підтримки та розвитку творчих здібностей дітей і підлітків столиці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, започаткований торік Київською міською радою конкурс проходить у три етапи: відбірковий, районний та міський (фінал), де професійне журі визначає найкращих у кожній номінації.

«Цього року конкурс зазнав змін. Київрада ухвалила поправки до положення про конкурс, розширивши можливості для юних талантів та підвищуючи об’єктивність оцінювання. Участь у конкурсі можуть взяти талановиті діти – учні та вихованці закладів позашкільної освіти, що надають спеціалізовану освіту художньо-естетичного і мистецького напрямів незалежно від форми власності. А номінація «Музичне мистецтво», яка торік налічувала найбільше учасників, розділена на три окремі категорії. Це дасть змогу уникнути порівняння учасників з різними спеціалізаціями за єдиними критеріями», – розповіла Вікторія Муха.

Номінації конкурсу «Мистецькі горизонти»

У цьому році талановиті діти Києва змагатимуться у наступних номінаціях:

вокальне мистецтво;

музичне мистецтво: фортепіано та струнні інструменти;

музичне мистецтво: народні та духові інструменти;

сценічне мистецтво (театральне, циркове, фольклорне);

хореографічне мистецтво (народно-сценічний, бальний, класичний, сучасний танець);

образотворче мистецтво (декоративно-ужиткове, живопис, рисунок, композиція).

Як взяти участь у конкурсі

Як повідомили у КМДА у конкурсі можуть взяти участь школярі віком до 16 років – вихованці закладів початкової мистецької освіти, художньо-естетичних гуртків та позашкільних навчальних закладів Києва, незалежно від типу та форми власності установи. Заявки на участь у першому (відбірковому) турі подають до адміністрації закладу, в якому навчається дитина.

«Мистецькі горизонти» – це можливість для юних киян проявити свої таланти в різних видах мистецтва та зробити крок назустріч своїй мрії. Запрошуємо юних киян не втратити шанс і спробувати свої сили в цьому святі творчості та натхнення», – додала Вікторія Муха.

Контакти для довідок: (044) 279-72-69, [email protected]

Детальніша інформація про конкурс – за посиланням.

Вікторія Муха повідомила, що переможці отримають грошову винагороду та дипломи, підписані Київським міським головою Віталієм Кличком, а також можливість виступити на великій сцені під час гала-концерту.

Нагадаємо, один з найбільших музичних фестивалів Atlas Festival, який минулого року відбувся в оновленому форматі вперше за час повномасштабної війни, знову відбудеться у Blockbuster Mall.