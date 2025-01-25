Головна Київ Новини
search button user button menu button

Куди сходити в Києві протягом тижня 27 січня-2 лютого: дайджест культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Куди сходити в Києві протягом тижня 27 січня-2 лютого: дайджест культурних подій
фото: Нацiональний музей «Київська картинна галерея»

Київський академічний театр «Колесо» запрошує на комедію-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум)

Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 27 січня до 2 лютого. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події театрів, музеїв і бібліотек. Зокрема, музей Шолом-Алейхема 1–17 лютого запрошує киян та гостей столиці відвідати виставку творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» . Першого лютого відбудеться нагородження переможців конкурсу. 

Бібліотека «Світогляд» запрошує на виставку побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси». 

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 27 січня до 2 лютого. 

Зміст

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 1 лютого – віршована комедія «Троє поросят»;
  • 2 лютого – фентезі за мотивами української народної казки «Івасик-Телесик».

Дитячий простір «У світі казок»

  • 29 січня – інтерактивна казка для найменших «Обережно, незнайомець!»;
  • 1 лютого – карпатська рапсодія «Червона шапочка, або десять пиріжків для бабусі».

Київський національний академічний театр оперети:

  • 29 січня – «Кавова кантата»;
  • 30 січня – «Георг Отс»;
  • 31 січня, 1 та 2 лютого – «Шафранова троянда».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 28 січня – комедія-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум);
  • 29 січня та 1 лютого – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;
  • 30, 31 січня  – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша і Київського академічного театру «Колесо» – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;
  • 1 лютого  – детектив «Мишоловка»;
  • 2 лютого – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова.

Київський академічний театр на Печерську:

  • 28 січня – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія;
  • 29 січня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;
  • 30 січня – «Твій хтось» (із перекладом жестовою мовою), листи, щоденники та твори Лесі Українки;
  • 31 січня – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;
  • 1, 2 лютого – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 29 січня – балет на дві дії «Білосніжка та семеро гномів»;
  • 30 січня – мюзикл на дві дії «Жив собі пес...»;
  • 31 січня – балет на одну дію «Далеко по сусідству. Історії у стилі танго»;
  • 1 лютого – мюзикл-казка на дві дії «Як козаки змія приборкували»;
  • 2 лютого – балет на дві дії «Дюймовочка».

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 28 січня – вистава «37 листівок». Драмеді;
  • 29 січня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;
  • 29 січня – вистава «Сталкери». Специфічна комедія;
  • 30 січня – вистава «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;
  • 31 січня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;
  • 1 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;
  • 1 лютого – вистава «Близькість». Дорослі ігри;
  • 2 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;
  • 2 лютого – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;
  • 2 лютого – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія.

Музеї

Музей Майдану

  • до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • до 16 лютого – виставка «Бурштинове серце української землі»;
  • 1 лютого – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • 1 лютого – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • 1 лютого – 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 31 січня – 2 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 1–28 лютого – виставка «Transfero» (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);
  • 1 лютого – кураторські екскурсії виставкою «Transfero».

Музей української діаспори:

  • 1 лютого – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • 1 лютого – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:  

  • до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 січня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;
  • 1 лютого – 31 грудня – Виставка «Українські обличчя зони».

Музей окупації Києва:

Музей Шолом-Алейхема

  • 1–17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» (1 лютого – нагородження переможців конкурсу);
  • щосуботи – лекції із циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 28 лютого – виставка «Tempo Primo».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • 1–28 лютого – виставка Ellen Orro;
  • 2 лютого – концерт Національної філармонії України;
  • до 31 січня – виставка «Озираючись назад» до 45-ї річниці з дня відкриття музею;
  • 27 січня – літературно-музичний захід до 45-ї річниці з дня відкриття музею.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • 1–20 лютого – фотовиставка  «Автомат і гітара»;
  • до 1 лютого – виставка С. Параджанова «До і після», присвячена 101-й річниці від дня народження.

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 9 лютого – виставка творчих робіт переможців мистецького конкурсу «Казкові звірі у стилістиці українського наїву» в межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);
  • до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;
  • до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
  • 30 січня – 2 березня – виставка живопису, графіки, витинанки Василя Корчинського «Світ, в якому я живу»;
  • 1 лютого – екскурсія-гра «Кольорові звірі» для відвідувачів дошкільного та молодшого шкільного віку в межах виставки «Марія Примаченко. Невідоме».

Музей гетьманства:

  • 1 лютого – лекція к. і. н. Панченка В.О. «Григорій Граб’янка – полковник і літописець»;
  • до 16 лютого – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • 28 січня – 8 лютого – «Світ очима дипломата», виставка картин члена Національної спілки художників України, члена Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Павла Кір’якова;
  • 1–6 лютого – виставка дитячих робіт «Міфи, трансформація, самоідентифікація». У межах мистецького артпроєкту «Натхненні Театром» спільно з Київською дитячою художньою школою № 9;
  • 1 лютого – лекція «Від витоків до сьогодення». Інтерпретація міфологічних образів у авторських роботах.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»; 
  • упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
  • упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

  • упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;
  • упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
  • протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);
  • протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;
  • протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922 рр., голод 1932–1933 рр., голод 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 1 лютого – «Рецепція «неокласиків» в Німеччині». Розповідає к.ф.н. Бросаліна О.В.;
  • 2 лютого – «Зимовий пленер». Київські художники в музеї М. Рильського малюють краєвиди.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • до 2 лютого – до Дня Соборності України фотовиставка «Україна єдина» (спільно з КО НСФХУ);
  • 2 лютого – заходи для Захисників і Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» для покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення їх до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);
  • 1–13 лютого – виставка політичного плаката Юрія Неросліка, учасника АТО (з фондів музею);
  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

  • 1 лютого – «Клуб джентльменів»;
  • 2 лютого – «Любов назавжди».

Музей видатних діячів української культури:

  • до 31 січня – виставка з фондової колекції «Різдвяна ніч»;
  • 31 січня – Розколяда. Спільно з НФУ;
  • 1 лютого – концерт В. Матюшенко (сопрано), Д. Кашуба (фортепіано). Спільно з НФУ;
  • щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
  • щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

На замовлення:

  • «Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;
  • «Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 29 січня – 2 лютого – мінівиставка «Рік змії в Музеї Ханенків»;
  • 30 січня – екскурсії в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята», коли протягом одного дня експозиціюватиметься один твір із колекції Музею Ханенків;
  • 2 лютого – лекція «Образ дитини в китайському мистецтві» та майстер-клас із друку ліногравюри;
  • 2 лютого – лекція «Довголіття і повага до старших: від легендарних імператорів до роботів»;
  • протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;
  • щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;
  • щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія;
  • щосуботи – оглядова екскурсія виставкою «Відвага нації».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 28 січня – відкриття виставки «Всесвіт Володимира Микити» В. Микити.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • протягом зими (за попереднім записом) – Хатинка Київського Миколая. Дитячі атракції – «Хатинка народних майстринь»;
  • протягом зими (за попереднім записом) – майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від Народної студії «Київське бісероплетіння». Деталі за тел.: 066-381-32-80.

Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»:

  • щодня – оглядові екскурсії музеєм.

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • 27 січня – мовний клуб НУМО;
  • 28 січня – «Архітектурний модерн Києва: 10 років стильової поліфонії»: лекція Олени Мокроусової;
  • 28 січня – «Лекція Олени Мокроусової про київський архітектурний модерн»;
  • 30 січня – вечір пам’яті «Світи Василя Фольварочного»;
  • 30 січня – шлях до себе: методики самодопомоги;
  • 30 січня – жіноче коло Тані Срібної;
  • 1 лютого – розмовний клуб «English Speaking Club»;
  • 2 лютого – перегляди фільмів мовою оригіналу.

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 27, 29 січня –  заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 28 січня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
  • 29 січня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
  • 29 січня – розмовний клуб «Спілкуймося українською» у співпраці з «Єдині»;
  • 30 січня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
  • 31 січня – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;
  • 31 січня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

  • 27 січня – 2 лютого – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;
  • 27 січня – 2 лютого – виставка гравюр Аркадія Пугачевського «Все минає…»;
  • 27 січня – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);
  • 2 лютого – творча зустріч із поетом, журналістом, військовослужбовцем Дмитром Лазуткіним.

Бібліотека ім. В. Яна:

  • 29 січня – патріотична бесіда «Їх подвиг не був марним».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 29 січня – історичний дайджест до Дня пам’яті Героїв Крут «Слідами безсмертя»;
  • 29 січня – мовна практика у Speaking club «Мовознайка»;
  • 1 лютого – надання психологічної підтримки ВПО та киянам у «Клубі самодопомоги»;
  • 1 лютого – майстер-клас у техніці оригамі «Паперові дива».

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 29 січня – літературно-пісенна композиція «Гаї шумлять...» до дня народження Павла Тичини у виконанні ансамблю «Жайворонок»;
  • 30 січня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;
  • 27 січня – 2 лютого – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 30 січня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;
  • 30 січня – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;
  • 27 січня – 2 лютого – виставка ведмедиків із зібрань читачів «Під ялинку».

Бібліотека ім. О. Вишні:

  • 2 лютого – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • 27 січня – 2 лютого – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Теги: Київ концерт традиції балет Хрещатик бібліотека виставка мистецтво театр музей українці музеї вистава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 січня – День Соборності України
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 сiчня, 00:01
У Києві відновилося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар
Столична влада повідомила, звідки братиме гроші на будівництво станцій метро на Виноградар
26 грудня, 2024, 12:05
З 2015 року Назарук виконував завдання у районі проведення АТО/ООС
Брав участь у звільненні Ірпеня та Бучі. Згадаймо розвідника Юрія Назарука
6 сiчня, 09:00
Прогноз погоди на 12 січня
Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
12 сiчня, 06:00
Фірма належить родичці бізнес-партнера колишнього керівника столичного метрополітену Віктора Брагінського
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським
13 сiчня, 22:09
Головні новини ночі проти 14 січня
Удар по Часовому Яру, вибухи в Брянську та Тульській області, санкції проти фінсектору РФ: головне за ніч
14 сiчня, 05:55
Президент наголосив, що з подібними атаками Україна стикається щодня
Атака на Київ під час візиту Стармера: Зеленський пообіцяв відповідь
16 сiчня, 18:57
У 2024 році понад 176 тисяч новонароджених отримали неповторні імена
Як українці називали дітей у 2024 році? Список унікальних імен
19 сiчня, 05:14
Правоохоронці викрили бордель у будинку, де мешкає Кличко (фото)
Правоохоронці викрили бордель у будинку, де мешкає Кличко (фото)
21 сiчня, 16:33

Новини

Куди сходити в Києві протягом тижня 27 січня-2 лютого: дайджест культурних подій
Куди сходити в Києві протягом тижня 27 січня-2 лютого: дайджест культурних подій
В Ірпені люди влаштували акцію на підтримку мера, якого взяли під варту
В Ірпені люди влаштували акцію на підтримку мера, якого взяли під варту
Нічна атака на Київщину: постраждала п'ятирічна дитина
Нічна атака на Київщину: постраждала п'ятирічна дитина
Атака на Київщину: з’явились фото наслідків
Атака на Київщину: з’явились фото наслідків
На вихідних 25-26 січня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)
На вихідних 25-26 січня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)
У столиці сьогодні очікуються небезпечні погодні умови
У столиці сьогодні очікуються небезпечні погодні умови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2025
25K
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
18K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)
8947
Втрати ворога станом на 25 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua