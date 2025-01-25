Куди сходити в Києві протягом тижня 27 січня-2 лютого: дайджест культурних подій

Київський академічний театр «Колесо» запрошує на комедію-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум)

Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 27 січня до 2 лютого. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події театрів, музеїв і бібліотек. Зокрема, музей Шолом-Алейхема 1–17 лютого запрошує киян та гостей столиці відвідати виставку творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» . Першого лютого відбудеться нагородження переможців конкурсу.

Бібліотека «Світогляд» запрошує на виставку побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 27 січня до 2 лютого.

Зміст

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

1 лютого – віршована комедія «Троє поросят»;

2 лютого – фентезі за мотивами української народної казки «Івасик-Телесик».

Дитячий простір «У світі казок»

29 січня – інтерактивна казка для найменших «Обережно, незнайомець!»;

1 лютого – карпатська рапсодія «Червона шапочка, або десять пиріжків для бабусі».

Київський національний академічний театр оперети:

29 січня – «Кавова кантата»;

30 січня – «Георг Отс»;

31 січня, 1 та 2 лютого – «Шафранова троянда».

Київський академічний театр «Колесо»:

28 січня – комедія-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум);

29 січня та 1 лютого – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

30, 31 січня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша і Київського академічного театру «Колесо» – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

1 лютого – детектив «Мишоловка»;

2 лютого – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова.

Київський академічний театр на Печерську:

28 січня – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія;

29 січня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;

30 січня – «Твій хтось» (із перекладом жестовою мовою), листи, щоденники та твори Лесі Українки;

31 січня – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;

1, 2 лютого – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

29 січня – балет на дві дії «Білосніжка та семеро гномів»;

30 січня – мюзикл на дві дії «Жив собі пес...»;

31 січня – балет на одну дію «Далеко по сусідству. Історії у стилі танго»;

1 лютого – мюзикл-казка на дві дії «Як козаки змія приборкували»;

2 лютого – балет на дві дії «Дюймовочка».

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

28 січня – вистава «37 листівок». Драмеді;

29 січня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;

29 січня – вистава «Сталкери». Специфічна комедія;

30 січня – вистава «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;

31 січня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

1 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;

1 лютого – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

2 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;

2 лютого – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;

2 лютого – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія.

Музеї

Музей Майдану:

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

до 16 лютого – виставка «Бурштинове серце української землі»;

1 лютого – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

1 лютого – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

1 лютого – 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

31 січня – 2 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1–28 лютого – виставка «Transfero» (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);

1 лютого – кураторські екскурсії виставкою «Transfero».

Музей української діаспори:

1 лютого – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

1 лютого – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 січня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;

1 лютого – 31 грудня – Виставка «Українські обличчя зони».

Музей окупації Києва:

1–28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

1–17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» (1 лютого – нагородження переможців конкурсу);

щосуботи – лекції із циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

до 28 лютого – виставка «Tempo Primo».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

1–28 лютого – виставка Ellen Orro;

2 лютого – концерт Національної філармонії України;

до 31 січня – виставка «Озираючись назад» до 45-ї річниці з дня відкриття музею;

27 січня – літературно-музичний захід до 45-ї річниці з дня відкриття музею.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

1–20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара»;

до 1 лютого – виставка С. Параджанова «До і після», присвячена 101-й річниці від дня народження.

Національний музей декоративного мистецтва України:

до 9 лютого – виставка творчих робіт переможців мистецького конкурсу «Казкові звірі у стилістиці українського наїву» в межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);

до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

30 січня – 2 березня – виставка живопису, графіки, витинанки Василя Корчинського «Світ, в якому я живу»;

1 лютого – екскурсія-гра «Кольорові звірі» для відвідувачів дошкільного та молодшого шкільного віку в межах виставки «Марія Примаченко. Невідоме».

Музей гетьманства:

1 лютого – лекція к. і. н. Панченка В.О. «Григорій Граб’янка – полковник і літописець»;

до 16 лютого – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької:

28 січня – 8 лютого – «Світ очима дипломата», виставка картин члена Національної спілки художників України, члена Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Павла Кір’якова;

1–6 лютого – виставка дитячих робіт «Міфи, трансформація, самоідентифікація». У межах мистецького артпроєкту «Натхненні Театром» спільно з Київською дитячою художньою школою № 9;

1 лютого – лекція «Від витоків до сьогодення». Інтерпретація міфологічних образів у авторських роботах.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;

упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;

протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);

протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922 рр., голод 1932–1933 рр., голод 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

1 лютого – «Рецепція «неокласиків» в Німеччині». Розповідає к.ф.н. Бросаліна О.В.;

2 лютого – «Зимовий пленер». Київські художники в музеї М. Рильського малюють краєвиди.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

до 2 лютого – до Дня Соборності України фотовиставка «Україна єдина» (спільно з КО НСФХУ);

2 лютого – заходи для Захисників і Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» для покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення їх до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);

1–13 лютого – виставка політичного плаката Юрія Неросліка, учасника АТО (з фондів музею);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

1 лютого – «Клуб джентльменів»;

2 лютого – «Любов назавжди».

Музей видатних діячів української культури:

до 31 січня – виставка з фондової колекції «Різдвяна ніч»;

31 січня – Розколяда. Спільно з НФУ;

1 лютого – концерт В. Матюшенко (сопрано), Д. Кашуба (фортепіано). Спільно з НФУ;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

На замовлення:

«Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;

«Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

29 січня – 2 лютого – мінівиставка «Рік змії в Музеї Ханенків»;

30 січня – екскурсії в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята», коли протягом одного дня експозиціюватиметься один твір із колекції Музею Ханенків;

2 лютого – лекція «Образ дитини в китайському мистецтві» та майстер-клас із друку ліногравюри;

2 лютого – лекція «Довголіття і повага до старших: від легендарних імператорів до роботів»;

протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;

щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія;

щосуботи – оглядова екскурсія виставкою «Відвага нації».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

28 січня – відкриття виставки «Всесвіт Володимира Микити» В. Микити.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

протягом зими (за попереднім записом) – Хатинка Київського Миколая. Дитячі атракції – «Хатинка народних майстринь»;

протягом зими (за попереднім записом) – майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від Народної студії «Київське бісероплетіння». Деталі за тел.: 066-381-32-80.

Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»:

щодня – оглядові екскурсії музеєм.

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

27 січня – мовний клуб НУМО;

28 січня – «Архітектурний модерн Києва: 10 років стильової поліфонії»: лекція Олени Мокроусової;

28 січня – «Лекція Олени Мокроусової про київський архітектурний модерн»;

30 січня – вечір пам’яті «Світи Василя Фольварочного»;

30 січня – шлях до себе: методики самодопомоги;

30 січня – жіноче коло Тані Срібної;

1 лютого – розмовний клуб «English Speaking Club»;

2 лютого – перегляди фільмів мовою оригіналу.

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

27, 29 січня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

28 січня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

29 січня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

29 січня – розмовний клуб «Спілкуймося українською» у співпраці з «Єдині»;

30 січня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

31 січня – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;

31 січня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

27 січня – 2 лютого – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;

27 січня – 2 лютого – виставка гравюр Аркадія Пугачевського «Все минає…»;

27 січня – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);

2 лютого – творча зустріч із поетом, журналістом, військовослужбовцем Дмитром Лазуткіним.

Бібліотека ім. В. Яна:

29 січня – патріотична бесіда «Їх подвиг не був марним».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

29 січня – історичний дайджест до Дня пам’яті Героїв Крут «Слідами безсмертя»;

29 січня – мовна практика у Speaking club «Мовознайка»;

1 лютого – надання психологічної підтримки ВПО та киянам у «Клубі самодопомоги»;

1 лютого – майстер-клас у техніці оригамі «Паперові дива».

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

29 січня – літературно-пісенна композиція «Гаї шумлять...» до дня народження Павла Тичини у виконанні ансамблю «Жайворонок»;

30 січня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;

27 січня – 2 лютого – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

Бібліотека естетичного виховання:

30 січня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;

30 січня – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;

27 січня – 2 лютого – виставка ведмедиків із зібрань читачів «Під ялинку».

Бібліотека ім. О. Вишні:

2 лютого – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

27 січня – 2 лютого – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.