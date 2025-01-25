Куди сходити в Києві протягом тижня 27 січня-2 лютого: дайджест культурних подій
Київський академічний театр «Колесо» запрошує на комедію-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум)
Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 27 січня до 2 лютого. Зокрема, цього тижня у столиці відбудуться культурні події театрів, музеїв і бібліотек. Зокрема, музей Шолом-Алейхема 1–17 лютого запрошує киян та гостей столиці відвідати виставку творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» . Першого лютого відбудеться нагородження переможців конкурсу.
Бібліотека «Світогляд» запрошує на виставку побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».
До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 27 січня до 2 лютого.
Зміст
Театри
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 1 лютого – віршована комедія «Троє поросят»;
- 2 лютого – фентезі за мотивами української народної казки «Івасик-Телесик».
Дитячий простір «У світі казок»
- 29 січня – інтерактивна казка для найменших «Обережно, незнайомець!»;
- 1 лютого – карпатська рапсодія «Червона шапочка, або десять пиріжків для бабусі».
Київський національний академічний театр оперети:
- 29 січня – «Кавова кантата»;
- 30 січня – «Георг Отс»;
- 31 січня, 1 та 2 лютого – «Шафранова троянда».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 28 січня – комедія-мюзикл «Flower boom» (Квітковий бум);
- 29 січня та 1 лютого – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;
- 30, 31 січня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша і Київського академічного театру «Колесо» – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;
- 1 лютого – детектив «Мишоловка»;
- 2 лютого – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова.
Київський академічний театр на Печерську:
- 28 січня – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія;
- 29 січня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;
- 30 січня – «Твій хтось» (із перекладом жестовою мовою), листи, щоденники та твори Лесі Українки;
- 31 січня – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;
- 1, 2 лютого – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 29 січня – балет на дві дії «Білосніжка та семеро гномів»;
- 30 січня – мюзикл на дві дії «Жив собі пес...»;
- 31 січня – балет на одну дію «Далеко по сусідству. Історії у стилі танго»;
- 1 лютого – мюзикл-казка на дві дії «Як козаки змія приборкували»;
- 2 лютого – балет на дві дії «Дюймовочка».
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 28 січня – вистава «37 листівок». Драмеді;
- 29 січня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;
- 29 січня – вистава «Сталкери». Специфічна комедія;
- 30 січня – вистава «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;
- 31 січня – вистава «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;
- 1 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;
- 1 лютого – вистава «Близькість». Дорослі ігри;
- 2 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;
- 2 лютого – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;
- 2 лютого – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія.
Музеї
- до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 16 лютого – виставка «Бурштинове серце української землі»;
- 1 лютого – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- 1 лютого – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 1 лютого – 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 31 січня – 2 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 1–28 лютого – виставка «Transfero» (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);
- 1 лютого – кураторські екскурсії виставкою «Transfero».
- 1 лютого – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- 1 лютого – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
- до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 31 січня – виставка «Світ колажів Любові Панченко»;
- 1 лютого – 31 грудня – Виставка «Українські обличчя зони».
- 1–28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
- до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».
- 1–17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» (1 лютого – нагородження переможців конкурсу);
- щосуботи – лекції із циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
- до 28 лютого – виставка «Tempo Primo».
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- 1–28 лютого – виставка Ellen Orro;
- 2 лютого – концерт Національної філармонії України;
- до 31 січня – виставка «Озираючись назад» до 45-ї річниці з дня відкриття музею;
- 27 січня – літературно-музичний захід до 45-ї річниці з дня відкриття музею.
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- 1–20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара»;
- до 1 лютого – виставка С. Параджанова «До і після», присвячена 101-й річниці від дня народження.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- до 9 лютого – виставка творчих робіт переможців мистецького конкурсу «Казкові звірі у стилістиці українського наїву» в межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);
- до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;
- до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
- 30 січня – 2 березня – виставка живопису, графіки, витинанки Василя Корчинського «Світ, в якому я живу»;
- 1 лютого – екскурсія-гра «Кольорові звірі» для відвідувачів дошкільного та молодшого шкільного віку в межах виставки «Марія Примаченко. Невідоме».
- 1 лютого – лекція к. і. н. Панченка В.О. «Григорій Граб’янка – полковник і літописець»;
- до 16 лютого – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- 28 січня – 8 лютого – «Світ очима дипломата», виставка картин члена Національної спілки художників України, члена Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Павла Кір’якова;
- 1–6 лютого – виставка дитячих робіт «Міфи, трансформація, самоідентифікація». У межах мистецького артпроєкту «Натхненні Театром» спільно з Київською дитячою художньою школою № 9;
- 1 лютого – лекція «Від витоків до сьогодення». Інтерпретація міфологічних образів у авторських роботах.
- до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
- упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
- упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
- упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.
Музей книги і друкарства України:
- упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;
- упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
- протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);
- протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;
- протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922 рр., голод 1932–1933 рр., голод 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 1 лютого – «Рецепція «неокласиків» в Німеччині». Розповідає к.ф.н. Бросаліна О.В.;
- 2 лютого – «Зимовий пленер». Київські художники в музеї М. Рильського малюють краєвиди.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- до 2 лютого – до Дня Соборності України фотовиставка «Україна єдина» (спільно з КО НСФХУ);
- 2 лютого – заходи для Захисників і Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» для покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення їх до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);
- 1–13 лютого – виставка політичного плаката Юрія Неросліка, учасника АТО (з фондів музею);
- щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:
- 1 лютого – «Клуб джентльменів»;
- 2 лютого – «Любов назавжди».
Музей видатних діячів української культури:
- до 31 січня – виставка з фондової колекції «Різдвяна ніч»;
- 31 січня – Розколяда. Спільно з НФУ;
- 1 лютого – концерт В. Матюшенко (сопрано), Д. Кашуба (фортепіано). Спільно з НФУ;
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
- щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».
На замовлення:
- «Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;
- «Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 29 січня – 2 лютого – мінівиставка «Рік змії в Музеї Ханенків»;
- 30 січня – екскурсії в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята», коли протягом одного дня експозиціюватиметься один твір із колекції Музею Ханенків;
- 2 лютого – лекція «Образ дитини в китайському мистецтві» та майстер-клас із друку ліногравюри;
- 2 лютого – лекція «Довголіття і повага до старших: від легендарних імператорів до роботів»;
- протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;
- щосуботи – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;
- щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія;
- щосуботи – оглядова екскурсія виставкою «Відвага нації».
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 28 січня – відкриття виставки «Всесвіт Володимира Микити» В. Микити.
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:
- протягом зими (за попереднім записом) – Хатинка Київського Миколая. Дитячі атракції – «Хатинка народних майстринь»;
- протягом зими (за попереднім записом) – майстер-клас із бісероплетіння та бусин «Зимова квітка» від Народної студії «Київське бісероплетіння». Деталі за тел.: 066-381-32-80.
Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»:
- щодня – оглядові екскурсії музеєм.
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 27 січня – мовний клуб НУМО;
- 28 січня – «Архітектурний модерн Києва: 10 років стильової поліфонії»: лекція Олени Мокроусової;
- 28 січня – «Лекція Олени Мокроусової про київський архітектурний модерн»;
- 30 січня – вечір пам’яті «Світи Василя Фольварочного»;
- 30 січня – шлях до себе: методики самодопомоги;
- 30 січня – жіноче коло Тані Срібної;
- 1 лютого – розмовний клуб «English Speaking Club»;
- 2 лютого – перегляди фільмів мовою оригіналу.
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 27, 29 січня – заняття «Школа мобільної грамотності»;
- 28 січня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
- 29 січня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
- 29 січня – розмовний клуб «Спілкуймося українською» у співпраці з «Єдині»;
- 30 січня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
- 31 січня – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;
- 31 січня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень».
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 27 січня – 2 лютого – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;
- 27 січня – 2 лютого – виставка гравюр Аркадія Пугачевського «Все минає…»;
- 27 січня – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);
- 2 лютого – творча зустріч із поетом, журналістом, військовослужбовцем Дмитром Лазуткіним.
- 29 січня – патріотична бесіда «Їх подвиг не був марним».
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 29 січня – історичний дайджест до Дня пам’яті Героїв Крут «Слідами безсмертя»;
- 29 січня – мовна практика у Speaking club «Мовознайка»;
- 1 лютого – надання психологічної підтримки ВПО та киянам у «Клубі самодопомоги»;
- 1 лютого – майстер-клас у техніці оригамі «Паперові дива».
Центральна районна бібліотека «Печерська»:
- 29 січня – літературно-пісенна композиція «Гаї шумлять...» до дня народження Павла Тичини у виконанні ансамблю «Жайворонок»;
- 30 січня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;
- 27 січня – 2 лютого – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».
Бібліотека естетичного виховання:
- 30 січня – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;
- 30 січня – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;
- 27 січня – 2 лютого – виставка ведмедиків із зібрань читачів «Під ялинку».
- 2 лютого – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».
- 27 січня – 2 лютого – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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