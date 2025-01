Три книги, які варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: вибір відомих бізнесменів

Навіть в часи електронного мультимедійного контенту книга залишається унікальним інструментом для отримання нових знань, розширення світогляду та саморозвитку. Зараз в Україні діє урядова програма "єКнига", яка дозволяє 18-річним громадянам отримати 908 грн на придбання україномовних книг. З програмою можна ознайомитись за посиланням, а от як обрати гідні книги?

Видання Delo звернулося до успішних українців зі сфер реальної економіки, економістів й представників бізнес-спільнот, та відомих представників креативного бізнесу і запитали: “Які три книги ви порадили б собі 18-річним і чому?”. Сьогодні презентуємо вам вибір представників реальної економіки.

Андрій Безгубенко, засновник CRM.UA, український архітектор CRM-систем. Продав патент Біллу Гейтсу за $16 млн

Гай Кавасакі — "Стартап". Ця книга допомагає сконцентруватися на найважливіших діях для виходу на ринок, розвиває розуміння послідовності кроків, що ведуть до успіху. Автор показує, чого варто уникати на шляху до цілей і як досягти популярності, щоб стати затребуваним і успішним. Це практичний посібник, перевірений моїм власним досвідом.



Девід Майстер — "Управління фірмою, яка надає професійні послуги". Книга про те, як ефективно управляти компанією, що надає професійні послуги (консалтинг, аудит, юриспруденція тощо). У книзі розкрито ключові відмінності таких фірм від бізнесів, що займаються виробництвом чи торгівлею. Майстер пояснює, як побудувати внутрішні процеси, розподілити обов’язки, поставити задачі й організувати взаємини в команді. Його поради допомагають мені вже понад 15 років.

Роберт Каплан, Девід Нортон — "Збалансована система показників". Ця книга про взаємозв’язок між чотирма ключовими аспектами бізнесу: персоналом, клієнтами, фінансами й процесами. Автори детально пояснюють, як рівномірний розвиток цих напрямків сприяє масштабуванню компанії. Вона навчає, як гроші можна використовувати для покращення роботи команди, залучення нових клієнтів і загального зростання. Це про системність, яка лежить в основі успішного бізнесу.

Андрій Гайдут, співзасновник Laba Group, однієї з провідних українських компаній у сфері онлайн-навчання

Клаудія Гаммонд — "Мистецтво відпочинку. Як перевести подих у сучасному світі". Ця книга про те, як відпочивати та не почуватись винним. Авторка пропонує 10 способів відновлення, серед яких є навіть серіали чи гаряча ванна. Ну кайф же! Чому 18-річному? Бо в молодості здається, що треба працювати 24/7. А тут тобі поясняють, що без відпочинку нікуди — вигоратимеш і сам себе зненавидиш.



Джеймс Клір — "Атомні звички". Легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися шкідливих". Якщо ти ще той майстер прокрастинації (а ти, скоріш за все, таким і є), ця книжка тобі допоможе. Тут все просто: змінюєш шкідливі звички на корисні — і стаєш ближчим до своїх цілей. Чому 18-річному? Бо краще одразу зрозуміти, що великі досягнення — це не раптовий прорив, а результат маленьких, правильних дій кожен день.

Девід Аллен — "Getting Things Done (GTD). Мистецтво продуктивності без стресу". Знаєш той стан, коли у голові хаос із завдань, дедлайнів і планів? Ця книжка — як порохотяг для мозку. Аллен пропонує систему, яка допоможе все це розкласти по поличках і нарешті видихнути. Чому 18-річному? Щоб не перетворювати своє життя на постійний хаос із завдань, а навчитися тримати все під контролем ще на старті.

Ваче Давтян, підприємець і бізнес-тренер

Келлі Макґоніґал — "Сила волі". Книга написана нейрофізіологом, яка дуже цікаво і влучно описує секрети мозку. Чому ми лінуємося, прокрастинуємо і не робимо те, що важливо. І як розвивати силу волі, щоб досягати своїх мрій.



Ґреґ Маккеон — "Без зусиль". Це продовження бестселера "Есенціалізм". Про те, як відштовхувати від себе 80% неважливого, що несе в себе тільки 20% результату і зосередитися на 20% справах, що дає 80% результату. Це про ефективність з насолодою.

Джим Лоулесс — "Іди туди, де страшно". І матимеш те, про що мрієш. Назва книги вже говорить сама про себе. Книга про приборкання страху й невпевненості. І про 10 правил, які дозволяють дійти до практично будь-якої цілі.

Віктор Іванчик, засновник та СЕО агропромхолдингу "Астарта-Київ"

Розуміння історії — це основа для прийняття правильних рішень у сучасному світі. І якби я міг повернутись у свої 18, я точно порадив би собі більше читати, особливо про історію та видатних людей.

Сергій Плохій та Ярослав Грицак. Книги цих авторів дають неймовірно потужний і доступний погляд на історію України, вписану у глобальний контекст. А якщо дивитись ширше, рекомендую книги британського історика Пола Джонсона, зокрема "Історія євреїв", "Історія англійського народу", "Історія християнства".



Віктор Франкл — "Людина у пошуках справжнього сенсу" — рекомендував би у контексті "відкрити для себе сенси життя і своє призначення".

Також вкрай важливо вивчати життєвий шлях людей, які змінювали світ. Біографії таких постатей, як Черчилль, Наполеон чи навіть Життєпис Ісуса Христа, та "Інтелектуали" у викладі того ж Джонсона, дають змогу зрозуміти, як мислять великі лідери і як осягнути таких видатних особистостей. У сучасному контексті я б порадив прочитати "Стів Джобс" Волтера Айзексона, "Джеф Безос і ера Amazon" Бреда Стоуна чи "Безономіка" Брайана Думейна.

Дмитро Деркач, співвласник мережі кінотеатрів "Планета кіно"

Верн Гарніш — "Scaling Up: How a Few Companies Make It… and Why the Rest Don’t" — фундаментальна бізнес-книга, яка зосереджується на тому, як компанії можуть досягти стабільного зростання, зберігаючи ефективність і контроль над процесами. Книга фокусується на чотирьох ключових сферах діяльності компаній:

- Люди: Як будувати сильну команду, розподіляти ролі та мотивувати співробітників.

- Стратегія: Як створювати довгострокову стратегію, яка забезпечить стійкий розвиток.

- Виконання: Як оптимізувати процеси та покращувати операційну діяльність.



Джанель Барлоу та Клаус Мьоллер — "Скарга — це подарунок. Як зберегти лояльність клієнтів". Це книга, яка змінює уявлення про скарги клієнтів, пропонуючи їх розглядати не як проблему, а як можливість для покращення бізнесу, як маркетинговий інструмент. Автори пояснюють, як правильно реагувати на скарги, щоб зберігати лояльність клієнтів і перетворювати негативний досвід на інструмент для зростання прибутку компанії. Ця книга буде корисною для всіх, хто працює з клієнтами: від менеджерів із продажу до керівників компаній.

Філ Барден — "Код зламано, або Наука про те, що змушує купувати". Це книга, яка розкриває психологічні механізми та наукові підходи, що лежать в основі прийняття рішень споживачами. Автор, спираючись на дослідження в галузі поведінкової економіки та нейромаркетингу, пояснює, чому люди купують певні товари та як бренди можуть впливати на їхній вибір. Фактично це книга про розбудову бренду, репутації компанії.

Дмитро Стрижов, засновник та член Advisory Board Холдингу "SHERIFF", учасник чемпіонатів світу Ironman



Шимон Перес — "Дрібних мрій не буває". Ця книга надихає своїм поєднанням мудрості, життєвого досвіду та великої віри у силу Мрій. Вона корисна для молоді тим, що мотивує мислити масштабно, навчає наполегливості, дає приклад служіння суспільству — книга показує, як поєднувати особисті прагнення з користю для інших людей. Це ідеальний дороговказ для молоді, яка прагне знайти натхнення, не боятися мріяти й працювати задля великих цілей.



Грег Маккеон — "Есенціалізм". Книга корисна для молоді, оскільки вона вчить зосереджуватися на дійсно важливому та не розпорошувати сили на непотрібне. Вона допомагає побудувати свідомий підхід до життя, особливо у світі постійного інформаційного шуму і дезінформації. Ця книга допоможе молодим людям краще розуміти свої пріоритети й ухвалювати рішення, які приведуть до довготривалого успіху.

Стівен Кові — "7 навичок високоефективних людей". Книга дає молоді практичні інструменти для побудови особистої ефективності та здорових стосунків з оточенням. Особливо цінними для 18-річної аудиторії є такі принципи: беріть відповідальність за своє життя (“Будьте проактивними”); починайте з кінцевої мети в думках; ставте пріоритети. Ця книга — дорожня карта для розвитку лідерських якостей, формування характеру та досягнення гармонії у житті, що є дуже корисним для молоді на порозі дорослого життя.

Олексій Орап, Засновник та Chief of Growth в YouScan, AI системи для аналізу згадок брендів в соцмережах. Ангел-інвестор, стартап-ментор, та член правління Techosystem

Джон Р. Р. Толкін — "Володар перстнів". Класика європейської та світової літератури, з якою варто познайомитись всім. Книга, яка захоплює своїм сюжетом і вчить відрізняти добро і зло, показує що таке справжня відданість і стійкість духу, і може стати одною з найулюбленіших книг у вашому житті, яку ви захочете перечитати не один раз.

Девід Гоггінс — "Не можеш нашкодити мені". Захоплююча і відверта автобіографічна розповідь про важке дитинство, пошуки свого покликання, і про те, що сила волі може творити дива. Після прочитання книги ви зрозумієте, що навіть з найгіршої стартової позиції ви можете досягнути всього у своєму житті, якщо поставите перед собою мету і будете до неї слідувати, користуючись практичними порадами та прикладом автора.

Девід Епстайн — "Range". Ця книга буде супер корисною всім, хто думає про вибір шляху у житті, майбутню спеціалізацію і професію. Вона ламає стереотипи про те, що бути досвідченим спеціалістом в одній галузі — гарна ідея, і на реальних прикладах показує, що набувати досвіду в абсолютно різних, і навіть непов’язаних між собою сферах може стати найбільш успішною стратегією в житті в сучасному світі.

Юрій Верховод, засновник "SVOI Arena"

Кен Вілбер — "Коротка історія всього". Книга про те, як влаштований світ, як працює еволюція, де ми були і куди рухаємось.

Міхай Чіксентмігаї — "Потік. Психологія оптимального переживання". Дана книга — про себе. Як віднайти, розкрити себе і свій потенціал у світі, як знайти щастя у діяльності.

Гевін Кеннеді — "Домовитись можна про все". Ця книга — дуже практичний посібник по комунікації між людьми, по розумінню своїх потреб і потреб всіх, з ким ми взаємодіємо по життю.