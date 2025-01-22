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Танок балерини на кризі у Арктиці сколихнув соцмережі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Балерину звинуватили у використанні штучного інтелекту для фото
фото: victoriadauberville/Іnstagram

Наймовірний перфоманс балерини у Aнтарктиці сподобався далеко не всім

Французька балерина Вікторія Добервіль на початку січня 2025 року розмістила неймовірне відео з танцем у полярних льодах біля величезного судна. Танцівниця опублікувала перше відео 8 січня. Тоді у підписі було наступне: «Білий рай. Особлива подяка команді за втілення». Пізніше балерина додала: «Для цього відео не використали штучного інтелекту»

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Допис, поширений Victoria Dauberville (@victoriadauberville)

Однак захоплені і в той же час здивовані користувачі продовжили ставити багато питань про зйомки. Щоб розвіяти сумніви, вона виклала знімальний процес.

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Допис, поширений Victoria Dauberville (@victoriadauberville)

Лише тоді глядачі заспокоїлися, але задалися іншим питанням: «Чи треба було так ризикувати» і чи дійсно таке шоу не є небезпечним для балерини. Одні захоплювались її сміливістю, інші ставились до подібного мистецтва скепитично.

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Допис, поширений Mathieu Forget (@forgetmat)

«До цього відео я думала, що це справа рук штучного інтелекту», «Вражаюче, так! Але навіщо так ризикувати життям заради епічного відео?», «Прекрасно, але якби я була мамою цієї дівчинки, без шапки заборонила б», «Що? Це не штучний інтелект?! Ну як тепер зрозуміти: де і що?!», «Добре, що на шпагат не сіла», «Заради хайпу так ризикуватиме здоров'ям. Навіщо?», – писали люди у коментарях під відео балерини. Варто зазначити, що Добервіль завершила кар'єру ще 2021 року. Тепер вона із групою професіоналів займається перформансами.

Нагадаємо, вісім концертних залів по всій Швеції скасовують виступи російського театру балету Heritage після розслідування про його зв'язки з Москвою.

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Теги: мистецтво штучний інтелект балет відео фото фотосесія шоу-біз

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