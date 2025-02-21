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У Сумах під час пожежі загинуло немовля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Сумах під час пожежі загинуло немовля
Причини загоряння встановлюються
фото: ДСНС

ДСНС повідомила наслідки пожежі у п’ятиповерхівці в Сумах

Під час пожежі у Сумах загинула маленька дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Ще до прибуття рятувальників один із сусідів зміг врятувати дівчинку 2023 року народження, яку одразу передали медикам.

У Сумах під час пожежі загинуло немовля фото 1
У Сумах під час пожежі загинуло немовля фото 2
У Сумах під час пожежі загинуло немовля фото 3

Також під час проведення розвідки у задимленій зоні вогнеборці виявили жінку 1971 року народження та чоловіка 1974 року народження – їх евакуювали у безпечне місце та передали лікарям.

«На жаль, унаслідок пожежі загинула дитина 2024 року народження», – йдеться в повідомленні.

Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Працівники ДСНС врятували дитину, вивели людей та допомогли постраждалим.

А у Кіровоградській області під час пожежі загинула дівчинка-підліток, а чоловік та жінка отримали травми. 

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Теги: чоловік пожежа Суми жінка дитина рятувальники

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Кримінал

У Сумах під час пожежі загинуло немовля
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