Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки
У Києві триває ліквідація наслідків ворожої атаки
Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи з розбору будівельних конструкцій в Оболонському районі Києва. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві і показало фото з місця ліквідації наслідків.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її теж госпіталізували медики.
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