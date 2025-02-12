Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки

У Києві триває ліквідація наслідків ворожої атаки

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи з розбору будівельних конструкцій в Оболонському районі Києва. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві і показало фото з місця ліквідації наслідків.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки фото: ДСНС України, Facebook

фото: ДСНС України, Facebook

фото: ДСНС України, Facebook

фото: ДСНС України, Facebook

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Кореспондент «Главкома» побував на місці удару в Оболонському районі міста фото: glavcom.ua

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її теж госпіталізували медики.