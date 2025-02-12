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Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки
фото: glavcom.ua

У Києві триває ліквідація наслідків ворожої атаки

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи з розбору будівельних конструкцій в Оболонському районі Києва. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві і показало фото з місця ліквідації наслідків.  

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки
фото: ДСНС України, Facebook
Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки фото 1
фото: ДСНС України, Facebook
Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки фото 2
фото: ДСНС України, Facebook
Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки фото 3
фото: ДСНС України, Facebook
10 фото
На весь екран
Кореспондент «Главкома» побував на місці удару в Оболонському районі міста
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її теж госпіталізували медики.

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Теги: пожежа Київ дитина ракетна атака

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