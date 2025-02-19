Хто краща співачка: Тіна Кароль чи Клавдія Петрівна? Премія Yuna оголосила номінантів 2025

У номінацію найкраща виконавиця увійшла Тіна Кароль, Klavdia Petrivna та інші

Імена переможців премії Yuna будуть оголошені 23 квітня

Сьогодні відбулося офіційне оголошення номінантів Національної музичної премії Yuna-2025. Зокрема, у номінацію «найкраща виконавиця» потрапили Надя Дорофєєва, Jerry Heil, Klavdia Petrivna, Kola та Тіна Кароль. Про це повідомляє «Главком».

Номінанти 14-ї музичної премії Yuna

Відкриття року:

Domiy

Fiїnka

Grisana

Victoria Niro

Хейтспіч

Найкраща виконавиця:

Dorofeeva

Jerry Heil

Klavdia Petrivna

Kola

Тіна Кароль

Найкраща пісня до фільму:

Adam – «Говорили і курили» («Я, Победа і Берлін»)

Bah.Roma – «Квітень» («Буча»)

Monatik – «Старі фотографії» («Я, Победа і Берлін»)

Злата Огнєвіч – «Пташка» («Конотопська відьма»)

Без Обмежень – «Мовчати» («Я, Победа і Берлін»)

Тіна Кароль – «Спи собі сама» («Я, Побєда і Берлін»)

Найкраща пісня:

Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Dorofeeva & Lebiga – «А я все плакала»

Monatik – «А що?»

Parfeniuk – «Врубай»

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – «Барабан»

Найкраще концертне шоу:

Dorofeeva – Woy Heartbeat

Klavdia Petrivna – сольне шоу

Kola – шоу «Бути простим»

Артем Пивоваров – шоу «Вірність. Стійкість. Гідність»

Океан Ельзи – серія концертів «Той день»

Найкращий альбом:

Dorofeeva – Heartbeat

Klavdia Petrivna – «Їде дах»

Parfeniuk – «Врубай»

Артем Пивоваров – «Твої Вірші, Мої Ноти Рt.2»

Океан Ельзи – «Той день»

Найкращий виконавець:

Max Barskih

Monatik

Parfeniuk

Yaktak

Артем Пивоваров

Найкращий відеокліп:

Dorofeeva – Heartbeat

Jamala – Arafat Dagindan

Kola – Salut papa

Monatik – «А що?»

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – «Барабан»

Найкращий дует/колаборація:

Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Dorofeeva & Lebiga – «А я все плакала»

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – «Барабан»

Крихітка & Хейтспіч – «Під весняним дощем»

Тіна Кароль & Shumei – «Дзвони»

Найкращий попгурт:

Adam

Chico & Qatoshi

Kazka

Molodi

Tvorchi

Найкращий рок-гурт:

Kozak System

O.Torvald

Ziferblat

Антитіла

Океан Ельзи

Найкращий хіп-хоп хіт:

Аlyona Аlyona – Tato

Parfeniuk – «Врубай»

Yarmak – «Вавилон»

Міша Крупін – «Пароль»

THMK & Ріапобой – «Легенди»

Yuna – українська щорічна національна професійна музична премія. Yuna розшифровується як Yearly Ukrainian National Awards. Премія заснована 27 жовтня 2011 року.

Спеціальну нагороду Національної музичної премії Yuna-2025 та найкращий менеджмент артиста стане відомо вже на офіційній церемонії. Імена переможців будуть оголошені 23 квітня у київському Жовтневому палаці (МЦКМ).

До слова, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat у швейцарському місті Базель. У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів.