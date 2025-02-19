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Хто краща співачка: Тіна Кароль чи Клавдія Петрівна? Премія Yuna оголосила номінантів 2025

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У номінацію найкраща виконавиця увійшла Тіна Кароль, Klavdia Petrivna та інші
колаж: glavcom.ua

Імена переможців премії Yuna будуть оголошені 23 квітня

Сьогодні відбулося офіційне оголошення номінантів Національної музичної премії Yuna-2025. Зокрема, у номінацію «найкраща виконавиця» потрапили Надя Дорофєєва, Jerry Heil, Klavdia Petrivna, Kola та Тіна Кароль. Про це повідомляє «Главком».

Номінанти 14-ї музичної премії Yuna

Відкриття року:

  • Domiy
  • Fiїnka 
  • Grisana
  • Victoria Niro
  • Хейтспіч

Найкраща виконавиця:

  • Dorofeeva
  • Jerry Heil
  • Klavdia Petrivna
  • Kola
  • Тіна Кароль 

Найкраща пісня до фільму:

  • Adam – «Говорили і курили» («Я, Победа і Берлін»)
  • Bah.Roma – «Квітень» («Буча»)
  • Monatik – «Старі фотографії» («Я, Победа і Берлін»)
  • Злата Огнєвіч – «Пташка» («Конотопська відьма»)
  • Без Обмежень – «Мовчати» («Я, Победа і Берлін»)
  • Тіна Кароль – «Спи собі сама» («Я, Побєда і Берлін»)

Найкраща пісня:

  • Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Dorofeeva & Lebiga – «А я все плакала»
  • Monatik – «А що?»
  • Parfeniuk – «Врубай»
  • Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – «Барабан»

Найкраще концертне шоу:

  • Dorofeeva – Woy Heartbeat
  • Klavdia Petrivna – сольне шоу
  • Kola – шоу «Бути простим»
  • Артем Пивоваров – шоу «Вірність. Стійкість. Гідність»
  • Океан Ельзи – серія концертів «Той день»

Найкращий альбом:

  • Dorofeeva – Heartbeat
  • Klavdia Petrivna – «Їде дах»
  • Parfeniuk – «Врубай»
  • Артем Пивоваров – «Твої Вірші, Мої Ноти Рt.2»
  • Океан Ельзи – «Той день»

Найкращий виконавець:

  • Max Barskih
  • Monatik
  • Parfeniuk
  • Yaktak
  • Артем Пивоваров

Найкращий відеокліп:

  • Dorofeeva – Heartbeat
  • Jamala – Arafat Dagindan
  • Kola – Salut papa
  • Monatik – «А що?»
  • Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – «Барабан»

Найкращий дует/колаборація:

  • Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Dorofeeva & Lebiga – «А я все плакала»
  • Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – «Барабан»
  • Крихітка & Хейтспіч – «Під весняним дощем»
  • Тіна Кароль & Shumei – «Дзвони»

Найкращий попгурт:

  • Adam
  • Chico & Qatoshi
  • Kazka
  • Molodi
  • Tvorchi

Найкращий рок-гурт:

  • Kozak System
  • O.Torvald
  • Ziferblat
  • Антитіла
  • Океан Ельзи

Найкращий хіп-хоп хіт:

  • Аlyona Аlyona – Tato
  • Parfeniuk – «Врубай»
  • Yarmak – «Вавилон»
  • Міша Крупін – «Пароль»
  • THMK & Ріапобой – «Легенди»
Yuna – українська щорічна національна професійна музична премія. Yuna розшифровується як Yearly Ukrainian National Awards. Премія заснована 27 жовтня 2011 року.

Спеціальну нагороду Національної музичної премії Yuna-2025 та найкращий менеджмент артиста стане відомо вже на офіційній церемонії. Імена переможців будуть оголошені 23 квітня у київському Жовтневому палаці (МЦКМ).

До слова, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat у швейцарському місті Базель. У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів.

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Теги: Злата Огнєвіч музикант пісня конкурс співак співачка Тіна Кароль Jerry Heil Надя Дорофєєва музика Артем Пивоваров Макс Барських Океан Ельзи премія Міша Крупін Джамала

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