Хто краща співачка: Тіна Кароль чи Клавдія Петрівна? Премія Yuna оголосила номінантів 2025
Імена переможців премії Yuna будуть оголошені 23 квітня
Сьогодні відбулося офіційне оголошення номінантів Національної музичної премії Yuna-2025. Зокрема, у номінацію «найкраща виконавиця» потрапили Надя Дорофєєва, Jerry Heil, Klavdia Petrivna, Kola та Тіна Кароль. Про це повідомляє «Главком».
Номінанти 14-ї музичної премії Yuna
Відкриття року:
- Domiy
- Fiїnka
- Grisana
- Victoria Niro
- Хейтспіч
Найкраща виконавиця:
- Dorofeeva
- Jerry Heil
- Klavdia Petrivna
- Kola
- Тіна Кароль
Найкраща пісня до фільму:
- Adam – «Говорили і курили» («Я, Победа і Берлін»)
- Bah.Roma – «Квітень» («Буча»)
- Monatik – «Старі фотографії» («Я, Победа і Берлін»)
- Злата Огнєвіч – «Пташка» («Конотопська відьма»)
- Без Обмежень – «Мовчати» («Я, Победа і Берлін»)
- Тіна Кароль – «Спи собі сама» («Я, Побєда і Берлін»)
Найкраща пісня:
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Dorofeeva & Lebiga – «А я все плакала»
- Monatik – «А що?»
- Parfeniuk – «Врубай»
- Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – «Барабан»
Найкраще концертне шоу:
- Dorofeeva – Woy Heartbeat
- Klavdia Petrivna – сольне шоу
- Kola – шоу «Бути простим»
- Артем Пивоваров – шоу «Вірність. Стійкість. Гідність»
- Океан Ельзи – серія концертів «Той день»
Найкращий альбом:
- Dorofeeva – Heartbeat
- Klavdia Petrivna – «Їде дах»
- Parfeniuk – «Врубай»
- Артем Пивоваров – «Твої Вірші, Мої Ноти Рt.2»
- Океан Ельзи – «Той день»
Найкращий виконавець:
- Max Barskih
- Monatik
- Parfeniuk
- Yaktak
- Артем Пивоваров
Найкращий відеокліп:
- Dorofeeva – Heartbeat
- Jamala – Arafat Dagindan
- Kola – Salut papa
- Monatik – «А що?»
- Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – «Барабан»
Найкращий дует/колаборація:
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Dorofeeva & Lebiga – «А я все плакала»
- Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – «Барабан»
- Крихітка & Хейтспіч – «Під весняним дощем»
- Тіна Кароль & Shumei – «Дзвони»
Найкращий попгурт:
- Adam
- Chico & Qatoshi
- Kazka
- Molodi
- Tvorchi
Найкращий рок-гурт:
- Kozak System
- O.Torvald
- Ziferblat
- Антитіла
- Океан Ельзи
Найкращий хіп-хоп хіт:
- Аlyona Аlyona – Tato
- Parfeniuk – «Врубай»
- Yarmak – «Вавилон»
- Міша Крупін – «Пароль»
- THMK & Ріапобой – «Легенди»
Спеціальну нагороду Національної музичної премії Yuna-2025 та найкращий менеджмент артиста стане відомо вже на офіційній церемонії. Імена переможців будуть оголошені 23 квітня у київському Жовтневому палаці (МЦКМ).
До слова, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat у швейцарському місті Базель. У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів.
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