Atlas Festival-2025: організатори повідомили дату і місце проведення

Минулорічний фестиваль, який мав назву Atlas United, відбувся з 19 по 21 липня на території Blockbuster Mall

Десятий Atlas Festival відбудеться 18, 19 та 20 липня 2025 року

Один з найбільших музичних фестивалів Atlas Festival, який минулого року відбувся в оновленому форматі вперше за час повномасштабної війни, знову відбудеться у Blockbuster Mall. Про це повідомили на Facebook-сторінці фестивалю.

Повідомляється, що музичний захід Atlas Festival 2025 відбудеться 18–20 липня. Фестиваль повертається під гаслом «Надихає. Обʼєднує. Допомагає». Під час фестивалю розраховують зібрати 100 млн грн на потреби ЗСУ.

Подія, як і торік, проходитиме у Blockbuster Mall у Києві на проспекті Степана Бандери, 36 (неподалік від станції метро «Почайна»).

«Імена перших артистів та хедлайнерів оголосимо вже зовсім скоро», – додали організатори.

Квитки на Atlas Festival 2025

Наразі стартував передпродаж квитків за спеціальною ціною, однак їхня кількість обмежена. Так, абонемент на всі три дні коштує 3,5 тис. грн, а щоб потрапити на один день фестивалю, доведеться заплатити 1375 грн. Як зазначено на сайті Atlas Festival, пізніше вартість входу на три дні коштуватиме 4,8 тис. грн, а на один день – 1,9 тис. грн.

Абонементи і квитки можна придбати на офіційному сайті Atlas Festival за посиланням. Обмін квитків на фестивальні браслети буде здійснюватися лише на вході фестивалю у дні його проведення.

Що відомо про Atlas Festival

До повномасштабного вторгнення фестиваль Atlas Weekend проходив щорічно на початку липня на території ВДНГ. Організатори пояснили перенесення заходу турботою про безпеку відвідувачів, адже масовані обстріли Києва на початку липня 2024-го змусили шукати більш захищену локацію.

Минулорічний фестиваль, який мав назву Atlas United. Захід відбувся з 19 по 21 липня на території Blockbuster Mall. Фестиваль був запланований на 12—14 липня 2024, але був перенесений у зв`язку з масованим обстрілом Києва та України. На ньому було зібрано 100 млн грн на потреби Збройних Сил України.

На заході було шість сцен: Main Stage, Aurora Stage, West Stage, Shelter Stage, East Stage та Blockbuster Mall Stage. На них виступили понад 70 артистів, серед яких гурти Бумбокс, Без Обмежень, Жадан і Собаки, Latexfauna, Курган & Agregat, а також Aртем Пивоваров, Dantes, Melovin, Dorofeeva та багато інших.