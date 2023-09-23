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Підтримка ветеранів: Київ вивчає досвід Копенгагена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підтримка ветеранів: Київ вивчає досвід Копенгагена
Марина Хонда провела зустріч із данськими колегами, присвячену питанням адаптації ветеранів до цивільного життя
фото: Facebook / Марина Хонда

Копенгаген підтримає Київ у розвитку системи соціальної підтримки, професійної реабілітації та працевлаштування людей з інвалідністю

Копенгаген надасть Києву напрацювання за декілька років у питаннях комплексної адаптації ветеранів до цивільного життя. Про це розповіла заступниця голови Київської міської держадміністрації з соціальної, ветеранської, гендерної політики, захисту прав дітей та туризму Марина Хонда у Facebook.

Як зазначила посадовиця, Копенгаген має одну з найкращих систем підтримки ветеранів.

«За даними їхніх досліджень, посттравматичний синдром (ПТСР) у ветеранів активно проявляється через 7 місяців після повернення з фронту», – написала Хонда.

Заступниця голови КМДА розповіла, що данські колеги презентували українцям програму «Ветерани», запроваджену управлінням зайнятості та інтеграції у муніципалітеті. Вони також відвідали Центр зайнятості та поспілкувалися з представниками Національного центру ветеранів. За словами Хлнди, Копенгаген надасть Києву напрацювання за декілька років у питаннях комплексної адаптації ветеранів до цивільного життя.

«Також із мером із напрямів зайнятості та інтеграції Jens-Kristian Lütken обговорили важливість підтримки, адаптації та працевлаштування людей з інвалідністю. Через війну кількість як ветеранів, так і цивільних людей з інвалідністю постійно зростає», – зауважила чиновниця.

Вона наголосила, що міста Копенгаген та Оденсе готові підтримати Київ у розвитку системи соціальної підтримки, професійної реабілітації та працевлаштування людей з інвалідністю. У жовтні представники цих міст планують візит до України з обговоренням конкретних пропозицій співпраці.

Нагадаємо, Рада запроваджує пілотну програму безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

До слова, мер Києва Віталій Кличко підписав меморандум із громадською організацією «Асоціація підприємців-ветеранів АТО» щодо підтримки ветеранів, які хочуть розпочати та розвивати свій бізнес у столиці.

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Теги: Київ ветеран Марина Хонда

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