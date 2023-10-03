У Києві на Броварському проспекті буде обмежено рух автотранспорту

На шляхопроводі поблизу ст. м. «Лівобережна» понад місяць буде обмежений рух транспорту

З 5 жовтня до 15 листопада на шляхопроводі поблизу ст. м. «Лівобережна» буде обмежений рух транспорту. Про це пише КМДА з посиланням на «Київавтодор».

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«На перетині просп. Броварського з вул. Андрея Шептицького дорожники проводитимуть ремонт деформаційних швів шляхопроводу», – йдеться у повідомленні.

З 5 жовтня до 15 листопада на шляхопроводі поблизу ст. м. «Лівобережна» буде обмежений рух транспорту фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

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Також у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом.

Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.

Киянам же таке нововведення не дуже припало до душі.

До слова, Київрада виділила Департаменту транспортної інфраструктури понад 1,2 млрд грн на регулювання тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті.