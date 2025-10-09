У Києві стався вибух у багатоповерхівці: з'явилися деталі події

Внаслідок вибуху загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько

У Святошинському районі столиці стався вибух в одній з квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого є загиблий та поранений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько - власник оселі. За попередніми даними, вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального Кодексу – ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство та ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Як відомо, повідомлення про вибух в одній з квартир багатоповерхівки у Святошинському районі столиці надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби.

Раніше в Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. Наразі поліцейські з’ясовують обставини вибуху.

Нагадаємо, у житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната, загинули троє людей. В Ужгородському районі Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області. «29 листопада о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може», – йдеться в повідомленні.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили в помешканні посеред кімнати тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся. Слідство встановило, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули.