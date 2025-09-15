У квартирі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната, є загиблі

Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала - поліція

В Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.



Наразі поліцейські з’ясовують обставини вибуху. «Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30. За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала», - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці додали, що на місці події працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби.



Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві вибухнуло авто, є постраждалі. Увечері біля ТЦ «Апрель» у Святошинському районі столиці вибухнуло авто. Про це повідомляє «Київ Інфо». Зазначається, що авто на швидкості врізалось у стовп та вибухнуло. Попередньо є постраждалі. «Водія та пасажирку витягнули з авто, є поранення, але не смертельні, має госпіталізувати швидка допомога», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната, загинули троє людей. В Ужгородському районі Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області. «29 листопада о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може», – йдеться в повідомленні.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили в помешканні посеред кімнати тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся. Слідство встановило, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули.