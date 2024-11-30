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У житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната: загинули троє людей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната: загинули троє людей
Під час огляду будинку поліцейські виявили у помешканні ще три гранати
фото: Нацполіція

Загиблі розпивали алкогольні напої

В Ужгородському районі Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«29 листопада о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може», – йдеться в повідомленні.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили в помешканні посеред кімнати тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Слідство встановило, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули.

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Вибух гранати у будинку на Закарпатті
фото: Нацполіції

Під час огляду будинку поліцейські виявили у помешканні ще три гранати. Їх вилучено.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів. 

Раніше у Дніпровському районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинула людина. 

Також повідомлялося, що на футбольне поле у Солом’янському районі столиці прилетіла граната. У цей час на майданчику перебували діти.  Унаслідок вибуху гранати одному хлопцю поранило ногу.

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Теги: граната Закарпаття вибух смерть поліція слідство будинок

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