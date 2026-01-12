Куди сходити у Києві 12-18 січня: дайджест культурних подій

Упродовж січня у Музеї міста Києва тривають віртуальні екскурсії «Бабин Яр. Віртуальний спогад», «Хрещатик 1913 року», «Ціна свободи»

З 12 до 18 січня на мешканців та гостей столиці чекає масштабний марафон мистецьких подій. Від класичних оперних вистав та кураторських екскурсій у провідних музеях до затишних літературних квартирників і драйвових стендап-шоу – заклади культури підготували програму на будь-який смак.

Музеї

17 січня – практика колажу «Оберіг»;

18 січня – майстер-клас із геральдики «Візуальний код району»;

до 18 січня – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого – виставка «Київ через об'єктив»;

до 15 лютого – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

упродовж січня – віртуальні екскурсії «Бабин Яр. Віртуальний спогад», «Хрещатик 1913 року», «Ціна свободи»;

постійно – виставка «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»); виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

18 січня – кураторська екскурсія виставкою «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»;

18 січня – «Історичні вправи в Домі Грушевських» до Дня Соборності України – презентація видання: Олександр Кучерук «Володимирська вулиця в огні і бурі революції»;

постійно – виставки «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова», «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі о 14:00.

Кураторська екскурсія виставкою «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»

Під час кураторської виставки мова йтиме про те, як і чому талановитий, але нині майже забутий фотограф Микола Озеров створив серію «Київ 1930 року»; хто з киян відчинив перед ним двері свого дому – від Марії Заньковецької й братів Кричевських до Михайла Грушевського; і як ці світлини десятиліттями зберігалися на сторінках альбомів, схованих у бібліотечних фондах.

Відвідувачі екскурсії побачать оригінальні скляні негативи, особисті речі з інтер’єрів, які можна впізнати на знімках, а також вибрані фото київських краєвидів та інтер’єрів культурно-освітніх установ — зокрема майстерень Київського художнього інституту, Будинку-музею Тараса Шевченка, Музею судових експертиз, чимало з яких давно втратили свій первісний вигляд або й зовсім зникли.

Коли: 18 січня, 12:00.

Місце проведення: Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.

18 та 24 січня – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

до 1 лютого – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця;

постійно – виставки «Я вернусь до своєї Вітчизни…», «Наш Сікорський».

постійно – виставки «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська), «Українські обличчя зони».

16 січня – квест виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці»;

17 січня – музейне заняття «Хрін: більше ніж приправа»;

18 січня – театралізована екскурсія «Кулінарна суперечка двох епох»;

до 31 січня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці»;

до 1 лютого – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

щосуботи – лекційна програма та майстер-класи «Сторінки єврейської історії та культури».

17 січня – лекція Марини Лук’янової «Українська ялинкова прикраса» та авторська екскурсія виставкою «Різдвяний Київ»;

до 18 січня – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.

18 січня – «Валяне намисто» від майстрині Інесси Кужом;

до 15 січня – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025;

до 18 січня – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;

до 1 лютого – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур. До 125-річчя від дня народження. Із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур»;

до 1 лютого – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис. До 125-річчя від дня народження. З колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».

17 січня – майстер-клас із декупажу для дітей від 6 років;

18 січня – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 25 січня – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого – виставка «У саду різдвянім»;

до 1 березня – виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство».

17 січня – лекторій у Музеї Ханенків. «Флірт в Старій Голландії». Розповідає Маргарита Стафійчук;

щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків (розклад публікується напередодні вікенду).

17 січня – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

17 січня – лекція О. Константинівської «Леся Українка. Нотатки з подорожі» (за угодою з НУОУ);

17 січня – концерт В. Матюшенко, О. Табуліної (сопрано). Спільно з НФУ;

до 19 січня – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;

до 19 січня – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

18 січня – концерт класичної музики від Національної філармонії України;

протягом січня – виставки «Різдвяні історії в українських стародруках та листівках, ілюстраціях», «100 років Мрії про Музей», «Митець національного сумління й бунту», «Дух Шевченка нас гартує».

17 січня – літературно-музичний захід «Вечори на хуторі поблизу Печерська або Гогольденс» (спільно зі студією старовинного танцю «Джойссанс»).

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

16 січня – вистава «Така різна любов»;

17 січня – вистава «Клуб джентльменів»;

18 січня – вистава «Королева детективів».

14 січня – «Коляда іде», концерт вокально-інструментальних творів (колядки й щедрівки);

18 січня – творча зустріч зі Спільнотою «Вертеп химородний». У програмі показ вертепної вистави за сценарієм Сокиринського вертепу.

до 23 січня – «Політ сови», колективна виставка художниць і майстринь декоративно-ужиткового мистецтва Культурно-мистецького центру Дарницького району міста Києва.

17 січня – різдвяний концерт у Софії Київській (організатор – Музей Івана Гончара);

до 15 лютого – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: Творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах Фестивалю «AVANT-GARDE KYIV FEST 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України;

до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture.

до 20 січня – «День народження Сергія Параджанова в домі Івана Кавалерідзе».

16 січня – спільний захід «Добридень я світу сказав» у ЦРБ ім. Павла Тичини;

до 19 січня – колективна виставка українських художників.

16 січня – авторські читання «Просто неба». Презентація книги (архів Григорія Кочура. Василь Симоненко). Презентує професор А. Ткаченко;

16 січня – «Троянди й виноград» літературні зустрічі з молодими письменниками;

17 січня – фарби життя «Морозні візерунки». Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю;

18 січня – авторські читання «Анестезія». Презентація книги Інни Ковальчук.

Квартирник «Троянди й виноград»

У Літературно-меморіальному музеї М. Т. Рильського 16 січня (п’ятниця) о 16:00 відбудеться нова зустріч учасників квартирника «Троянди й виноград». Чай зі смаколиками розділимо з відомим поетом і художником Анатолієм Кичинським.

Анатолій Кичинський – лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка в галузі літератури, а також лауреат багатьох інших літературних премій: ім. Павла Усенка (1983), Бориса Нечерди (2000), «Князя роси» ім. Тараса Мельничука (2012), ім. Данила Кононенка (2018), ім. Володимира Забаштанського (2019), ім. Миколи Куліша (2020), ім. Василя Симоненка (2020) та інших. Його творчість здобула почесну відзнаку Міжнародної літературно-мистецької академії «Народний поет України» (2024).

Анатолій Кичинський – автор 20 поетичних книг, заслужений діяч мистецтв України (2025), член Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників та почесний член Національної спілки художників України.

Коли: 16 січня, 16:00.

Місце проведення: Музей Максима Рильського, вул. Максима Рильського, 7.

протягом січня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп, тематичні екскурсії «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини».

15 січня – 5 лютого – фотовиставка Івана Лисюка;

17 січня – тематична екскурсія Павлишин М. Г. «Василь Масютин і українська діаспора та козацько-гетьманська тема в його творчості»;

18 січня – заняття з підготовки до НМТ з теми «Національно-визвольна війна та Козацька держава 17 ст.»;

до 30 січня – виставка живопису Валентини Паніної.

14 січня – благодійний захід-екскурсія відділом історії авіації та космонавтики спільно з Карітас Київ та «ЯМаріуполь»;

17 січня – родинна субота:

12:00 – авторське заняття «Кому світить сонце?» про свята періоду зимового сонцестояння в культурах різних народів;

14:00 – різдвяно-новорічне дійство «Рай Розвився». Традиційні народні колядки і щедрівки різних регіонів України, водіння Кози, водіння Маланки. Розповідь про особливості звичаїв різдвяного циклу, досвід їх продовження в сучасних умовах життя. Спільнота «Київська Коляда»;

12–18 січня – виставка «Джерело Світла»;

12–18 січня – виставка «Наше Підґрунтя»;

12–18 січня – відкриття виставки «Дива Новоріччя».

12–18 січня – виставка «Наше Підґрунтя»;

12–18 січня – відкриття виставки «Дива Новоріччя».

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Театри

14 січня 14:00, 18:00 – вистава «Ундіна»;

15 січня, 13:00 – вистава «Ундіна»;

17 січня, 18:00 – вистава Love revolution;

18 січня, 18:00 – вистава Brecht.Cabarett

Вистава «Ундіна»

«Ундіна» Жироду – це трагедія про зіткнення двох світів: чистої, поетичної стихії водяної істоти та раціональної, суперечливої природи людини. Ундіна, створена для любові й правди, закохується в лицаря Ганса, який не здатний відповісти їй тією ж абсолютністю. Її невинність і щирість випробовуються людською ревністю, брехнею та слабкістю. Через кохання, що виявляється сильнішим за смерть, Жироду досліджує, чи може істота з іншої реальності вижити серед людей – і чи здатне людське серце витримати правду, яку приносить кохання без умов.

Коли: 14 січня 14:00, 18:00, 15 січня, 13:00

Місце проведення: театр «Золоті ворота», вул. Шовковична, 7А.

13 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

13 січня – вистава «Неймовірна історія кохання»;

14 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

14 січня – вистава «Фрекен Жюлі»;

15 січня – вистава «Потрібні брехуни»;

15 січня – вистава «Зрада»;

15 січня – вистава «Місячні»;

15 січня – вистава «Зрада»;

15 січня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

17 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

17 січня – вистава «Як я залишилася сама»;

18 січня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

18 січня – вистава «Шафа»;

18 січня – вистава «Ліки для Ліки»;

18 січня – вистава «Осінній блюз».

Вистава «Шафа»

Балет Олени Коляденко Freedom Ballet представляє свій захоплюючий спектакль під назвою «Шафа». Кожен їхній рух зачаровує з першої секунди, кожен їхній вихід на сцену – це не просто танець: це життя, сповнене інтриг, пристрасті, драматургії, імпровізації, любові та краси. Це до біса емоційно, до міри саркастично, стильно, сучасно і приголомшливо відверто.

На сцені ви побачите 14 танцюристів, які експериментують з пластикою, світлом і музикою. Вони приміряють на себе різні образи і перетворюють будь-який ритуал на фарс. Вони втілюються у незліченну кількість життів, вони ніколи не повторюються, і вони відверті до межі. Мета їхнього нескінченного експерименту – пізнати себе настільки глибоко, щоб можна було обійтися без масок. Однак головним учасником експерименту є глядач. Той, що влаштувався в комфортній безпеці залу, дивлячись на освітлену сцену.

Коли: 18 січня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

17 січня – ігрове шоу «Зимові пригоди крукоруків»;

18 січня – казка-пригода «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат».

Дитячий простір:

14 січня – мюзикл «Лікар Айболить»;

17 січня – віршована комедія «Троє поросят».

13 січня – інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання»;

14, 17, 18 січня – вистава «Пристрасті дому пана Г.-П.» за п’єсою Олени Пчілки;

15, 17 січня – болгарсько-український проєкт театральних митців – вистава «Мамо, де ти? (Все по Фрейду)»;

16 січня – вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки» – комедія за оповіданням Джером К. Джерома;

17 січня – хіт-вистава «У Києві на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?» за п’єсою Миколи Янчука.

Вистава «Одеса. Шалене кохання»

В Київському академічному театрі «Колесо» відбудеться інтерактивна вистава «Одеса. Шалене кохання» – інсценізація заслуженої артистки України Марії Грунічевої.

Улюблені романси і шансон, запальні танці, курйозні і майже анекдотичні повороти сюжету. Глядачі відчуватимуть себе безпосередніми гостями свята.

Коли: 13 січня,18:00.

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

16 січня – опера. Комедійна історія у стилі комікс на 2 дії «Весілля Фігаро»;

17 січня – концерт хору театру «Світло Різдва»;

18 січня – балет на дві дії «Жізель».

15, 16 січня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;

17 січня – «Гамлет», трагедія;

18 січня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами.

14 січня – вистава «Біла ворона»;

15 січня – вистава «Звана вечеря з італійцями»;

16, 17, 18 січня – вистава «Чикаго».

13 січня – «Самотній Захід». Bad/good trip;

14 січня – «Батько». Спроба згадати життя на дві дії;

15, 16 січня – «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;

17 січня – «Син». Драма;

17 січня – «Король Лір». Трагедія;

18 січня – «Котигорошко». Казка;

18 січня – «Дім». Колективне сновидіння;

18 січня – «Дурко». Неонуарна трагікомедія.

Бібліотеки

12 січня – стрим-бесіда з Романом Полотнянком, кінорежисером, сценаристом режисером анімації «130 років від дня народження Дзиґи Вертова»;

до 15 січня – книжкова виставка з репродукціями картин «Від «Кобзаря» до «Гайдамаків»: Шевченкіана Василя Касіяна»;

до 20 січня – святкова безпрограшна лотерея «Чарівний квиток у новий рік»;

до 25 січня – виставка матеріалів, перегляд кліпів «За лаштунками легенди: Життя, присвячене музиці», до 85 років від дня народження Пласідо Домінго;

до 25 січня – книжкова виставка «У наших серцях – одна Україна» до Дня Соборності України;

до 30 січня – виставка матеріалів, музичне прослуховування «Симфонія Життя: Творчий Шлях Вольфганга Амадея Моцарта»;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» і розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено»;

протягом місяця – гра в настільні ігри «Ігродень у молодіжній»; книжкові виставки «Емігрантка, яка пропагувала українську культуру та мову», «Лавреат літературної премії Остапа Вишні (1989)», «Одна з найвидатніших авторів української дитячої поезії», «Автор низки унікальних видань різних періодів історії України» та багато інших.

12–18 січня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів»;

13 січня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

14 січня – літературно-пісенна композиція «З журбою радість обнялась» у виконанні ансамблю «Жайворонок», до дня народження Олександра Олеся.

13 січня – майстер-клас із НейроГрафіки.

18 січня – літературно-психологічний тренінг з Юлією Белінською.

13 січня – бесіда «EUКраїна: про євроінтеграцію простими словами», ч. 1;

13 січня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

18 січня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

18 січня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

15 січня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

постійно діючі виставки – етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

12–18 січня – виставка картин Ольги Галагуз «Відтінки зими»;

12 січня о 13:00 – арттерапевтичні практики із психологом Ксенією Мінаєвою;

12 січня – відкриття виставки картин Андрія Кулагіна;

13 січня – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

14 січня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

16 січня – клуб «ПсихолоГ_і_Я»;

18 січня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

18 січня – майстер-клас «Веселі сніговики» до Всесвітнього дня сніговика.

12 січня – День нової книги «З книжкою – тепліше»;

17 січня – гурток «Родинне коло». Виготовлення ляльки-мотанки «Наречена».

14 січня – майстер-клас дитячого гуртка «Диво в долоньках» «Веселі коники» (поробки до Року коня);

17 січня – розважальна програма клубу позитивного спілкування друзів «Пошана та любов» «Зимові розваги».

12 січня – книжкова виставка «Дух Півночі: літературний портрет Джека Лондона» (до 150-річчя від дня народження Джека Лондона, американського письменника);

13 січня – презентація книжки Ангеліни Олійник «Прийду»;

14 січня – презентація поетичної книги Євгенія Познанського «Сувій життя»;

15 січня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

15 січня – вечір пам’яті до 155 років від дня народження А.Ю. Кримського. День інформації;

до 15 січня – «Новорічний калейдоскоп» до Різдвяних і новорічних свят. Книжково-ілюстративна виставка-свято;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щосуботи – English Speaking Club;

протягом січня – «А понад світом – звізда вертепна. І Бог – предвічний, і радість нова» М. Савка. «Підбірка різдвяно-новорічних історій про доброту і всепрощення».

12 січня – художнє знайомство «Я хочу, щоб люди жили, як квіти цвіли!» (до дня народження художниці Марії Примаченко);

16 січня – книжкова виставка «Відданість Батьківщині», до Дня АР Крим.

Концерти

Lama у супроводі оркестру

12 січня 2026 року у МЦКМ відбудеться концерт Lama. Концерт «20» співачки Наталії Дзеньків пройде у супроводі оркестру, що додасть музиці Lama нових відтінків. На вас чекає поєднання потужного живого звучання, та неймовірної енергетики та щирості. Пісні Lama: «Сильні люди», «Знаєш, як болить», «Спалені мости», «Не кажу прощай», «Світло і тінь».

Коли: 12 січня, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Піккардійська терція. Чарівний Різдвяний концерт

«Піккардійська терція» – унікальний гурт на українській музичній сцені. Це справжні майстри, які здатні лише тільки своїми голосами відтворити звучання багатьох інструментів. У їхньому доробку – понад 400 композицій і 15 альбомів у різних жанрах. Найвідоміша вокальна формація України вміє створити незабутню святкову атмосферу.

Неймовірні голоси учасників колективу дозволять вам розслабитися та отримати задоволення від чудового концерту. Гурт бере участь у концертах на підтримку ЗСУ, а також організовує власні благодійні виступи. Частина гонорару артистів завжди спрямовується на купівлю найважливіших речей для фронту.

Пісні «Піккардійська терція»: «Гей, плине кача», «Я в чужині дивлюся на небо», «Гей, соколи», «Старенький трамвай», «Неаполітанська пісня»

Коли: 15 січня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Стендап перевірка

Вечір стендап-комедії, де коміки перевіряють новий матеріал. 14 січня на сцені глядачів розважатимуть: Арсен Пучков, Аліса Ісаєва, Олексій Приймаченко, Дмитро Тарабакін, Олесь Пінчук, Віталій Шиндеровський.Шоу-програма представлена українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років.

Коли: 14 січня, 19:00

Місце проведення: Dorothy pub, вул. Саксаганського, 16/43.

Смішна сімка

Цієї неділі поціновувачі стендапу мають можливість насолодитися непередбачуваним і, місцями, вульгарним гумором від крутих київських коміків, у закладі, розташованому в самому центрі столиці. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій матеріал.

Андрій Бережко @andreyberezhko Паша Пінчук @pasha_pinchuk Дмитро Носов @nosovdima Руслан Колесник @ruslan92.ua Богдан Богаченко @bodya_bohachenko Ден Че @den____che Ведучий: Євген Лещенко @lytsemirniy

Коли: 18 січня, 16:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.