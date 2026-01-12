Головна Київ Новини
Рух електротранспорту на лівому березі Києва 12 січня дублюють автобуси (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Київпастранс» просить киян і гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок
фото: bigkyiv.com.ua

Транспорт на правому березі столиці курсує з можливим відхиленням від графіків

Завтра, 12 січня, у зв’язку з призупиненням руху  електротранспорту на лівому березі столиці, для забезпечення транспортного сполучення рух трамваїв і тролейбусів продовжують дублювати автобуси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Транспорт на правому березі столиці курсує з можливим відхиленням від графіків. Слідкувати за змінами руху громадського транспорту в Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс.

Автобусне сполучення на лівому березі організоване таким чином.

За трамвайними маршрутами:

  • 22т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;
Схема тимчасового автобусного маршруту №22Т
Схема тимчасового автобусного маршруту №22Т
інфографіка: «Київпастранс»
  • 27т – вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;
Схема тимчасового автобусного маршруту №27Т
Схема тимчасового автобусного маршруту №27Т
інфографіка: «Київпастранс»
  • 28т – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;
Схема тимчасового автобусного маршруту №28Т
Схема тимчасового автобусного маршруту №28Т
інфографіка: «Київпастранс»
  • 29т – ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова».
Схема тимчасового автобусного маршруту №29Т
Схема тимчасового автобусного маршруту №29Т
інфографіка: «Київпастранс»

За тролейбусними маршрутами:

  • 29тр – Дарницька пл. – зал. ст. «Куренівка»;
Схема тимчасового автобусного маршруту №29ТР
Схема тимчасового автобусного маршруту №29ТР
інфографіка: «Київпастранс»
  • 30тр – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;
Схема тимчасового автобусного маршруту №30ТР
Схема тимчасового автобусного маршруту №30ТР
інфографіка: «Київпастранс»
  • 31тр – вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»;
Схема тимчасового автобусного маршруту №31ТР
Схема тимчасового автобусного маршруту №31ТР
інфографіка: «Київпастранс»
  • 47тр – вул. Милославська – ст. м. «Мінська»;
Схема тимчасового автобусного маршруту №47ТР
Схема тимчасового автобусного маршруту №47ТР
інфографіка: «Київпастранс»
  • 50тр – вул. Милославська – ст. м. «Либідська»;
Схема тимчасового автобусного маршруту №50ТР
Схема тимчасового автобусного маршруту №50ТР
інфографіка: «Київпастранс»
  • 50кр – вул. Милославська – Дарницька пл.
Схема тимчасового автобусного маршруту №50кр
Схема тимчасового автобусного маршруту №50кр
інфографіка: «Київпастранс»

КП «Київпастранс» просить киян і гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі Києва після чергового масованого обстрілу ворога електротранспорт на лівому березі міста тимчасово не курсував. Для забезпечення транспортного сполучення рух електротранспорту дублюють автобуси. 

До слова, підбиваючи підсумки року, «Київпастранс» оприлюднив незвичну статистику знахідок у столичних автобусах, тролейбусах та трамваях. Як з’ясувалося, пасажири залишали в салонах не лише звичні гаманці чи парасольки, а й більш екзотичні речі. 

