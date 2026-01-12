Рух електротранспорту на лівому березі Києва 12 січня дублюють автобуси (схема)

«Київпастранс» просить киян і гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок

Завтра, 12 січня, у зв’язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі столиці, для забезпечення транспортного сполучення рух трамваїв і тролейбусів продовжують дублювати автобуси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Транспорт на правому березі столиці курсує з можливим відхиленням від графіків. Слідкувати за змінами руху громадського транспорту в Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс.

Автобусне сполучення на лівому березі організоване таким чином.

За трамвайними маршрутами:

22т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;

Схема тимчасового автобусного маршруту №22Т інфографіка: «Київпастранс»

27т – вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;

Схема тимчасового автобусного маршруту №27Т інфографіка: «Київпастранс»

28т – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;

Схема тимчасового автобусного маршруту №28Т інфографіка: «Київпастранс»

29т – ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова».

Схема тимчасового автобусного маршруту №29Т інфографіка: «Київпастранс»

За тролейбусними маршрутами:

29тр – Дарницька пл. – зал. ст. «Куренівка»;

Схема тимчасового автобусного маршруту №29ТР інфографіка: «Київпастранс»

30тр – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;

Схема тимчасового автобусного маршруту №30ТР інфографіка: «Київпастранс»

31тр – вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»;

Схема тимчасового автобусного маршруту №31ТР інфографіка: «Київпастранс»

47тр – вул. Милославська – ст. м. «Мінська»;

Схема тимчасового автобусного маршруту №47ТР інфографіка: «Київпастранс»

50тр – вул. Милославська – ст. м. «Либідська»;

Схема тимчасового автобусного маршруту №50ТР інфографіка: «Київпастранс»

50кр – вул. Милославська – Дарницька пл.

Схема тимчасового автобусного маршруту №50кр інфографіка: «Київпастранс»

КП «Київпастранс» просить киян і гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі Києва після чергового масованого обстрілу ворога електротранспорт на лівому березі міста тимчасово не курсував. Для забезпечення транспортного сполучення рух електротранспорту дублюють автобуси.

