Рух електротранспорту на лівому березі Києва 12 січня дублюють автобуси (схема)
Транспорт на правому березі столиці курсує з можливим відхиленням від графіків
Завтра, 12 січня, у зв’язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі столиці, для забезпечення транспортного сполучення рух трамваїв і тролейбусів продовжують дублювати автобуси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».
Транспорт на правому березі столиці курсує з можливим відхиленням від графіків. Слідкувати за змінами руху громадського транспорту в Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс.
Автобусне сполучення на лівому березі організоване таким чином.
За трамвайними маршрутами:
- 22т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;
- 27т – вул. Милославська – ст. м. «Позняки»;
- 28т – вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;
- 29т – ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова».
За тролейбусними маршрутами:
- 29тр – Дарницька пл. – зал. ст. «Куренівка»;
- 30тр – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;
- 31тр – вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»;
- 47тр – вул. Милославська – ст. м. «Мінська»;
- 50тр – вул. Милославська – ст. м. «Либідська»;
- 50кр – вул. Милославська – Дарницька пл.
КП «Київпастранс» просить киян і гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок.
Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі Києва після чергового масованого обстрілу ворога електротранспорт на лівому березі міста тимчасово не курсував. Для забезпечення транспортного сполучення рух електротранспорту дублюють автобуси.
