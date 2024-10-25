Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Києві (відео)

Безпілотник влучив у будинок у Соломʼянському районі

У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах будівлі

У Соломʼянському районі столиці стався вибух. За попередньою інформацією російський безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомив очільник КМДА Віталій Кличко.

«Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив він.

За словами Кличка, у Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи.

Як зазначила пресслужба КМДА, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах будівлі. Інформація про наслідки та потерпілих уточнюється.

Як відомо, станом на 20:55 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги чутно сильні вибухи. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, в столиці працює протиповітряна оборона. Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

До слова, у ніч на 25 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 63 ударні «шахеди» та інші дрони невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків російських міст Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.