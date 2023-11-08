Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
Якщо власник житла змінює системи опалення на нові, це означає, що орендар платитиме більше
фото із відкритих джерел

Закон про будівельну енергетику накладає нові зобов'язання на орендарів та домовласників у Німеччині

Українцям, що орендують або купили житло у Німеччині, варто звернути особливу увагу на закон про опалення, якщо вони думають про заміну існуючих систем на нові, більш економічні. Про це пише Aussiedlerbote.

При цьому деяким орендодавцям все одно може спасти на думку ця ідея. Зрештою, перехід на нову систему економить гроші у середньостроковій перспективі. Варто враховувати, що якщо в будинку проживають мешканці, то це може дорого їм обійтися.

Річ у тому, що відповідно до Закону про енергетику будівель (GEG), як офіційно називається закон про опалення, якщо орендодавець змінює свою стару систему опалення, наприклад на тепловий насос, це є мірою модернізації і є підставою для підвищення орендної плати.

При цьому домовласник не має права підвищувати орендну плату на власний розсуд. Згідно зі статтею 559 Цивільного кодексу Німеччини (BGB), йому дозволено додавати до річної орендної плати максимум 8% витрат, які він витратив на модернізацію.

Він також повинен гарантувати, що орендна плата не збільшиться більш ніж на 20% упродовж наступних трьох років. Це називається лімітом обмеження. У деяких районах може застосовуватися нижча межа 15%.

Площа приміщення також має вирішальне значення. Орендодавець має подолати тут ще одну перешкоду: він не може підвищити орендну плату більш ніж на 3 євро за квадратний метр житлової площі протягом шести років, навіть, якщо він обґрунтовує це заходами щодо модернізації.

У квартирах, за які раніше платили менше ніж 7 євро за квадратний метр, ліміт підвищення орендної плати складає лише 2 євро. Навіть якщо домовласник виконав усі ці вимоги, іноді можна наполягати на тому, щоб не платити вищу орендну плату.

Це можна зробити, якщо орендодавець неправильно оголосив підвищення орендної плати. У цьому випадку це означає, що він повинен заздалегідь поінформувати орендаря про свої наміри у письмовій формі з повідомленням за три місяці.

До слова, правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася допомогти полегшити навантаження для регіональних та місцевих адміністрацій, які намагаються впоратися зі зростаючим числом біженців та інших мігрантів. Про це пише Bloomberg. Після ночі переговорів у канцелярії Шольца в Берліні німецький уряд заявив, що погодився виплачувати €7,5 тис. на кожного прохача притулку, починаючи з наступного року.

Нагадаємо, експерти провели нове комплексне дослідження, аби встановити де в Німеччині вартість життя найвища та найнижча та визначити вартість життя у всіх 400 округах та незалежних містах країни. Дослідження тривало протягом трьох років. Однак результати дослідження показують, що жителі багатьох регіонів країни змушені боротися зі зростаючими витратами.

Цікаво, що загалом вартість життя східних землях Німеччини, крім Берліна та її околиць, залишається значно дешевше, ніж у середньому у країні. Згідно з результатами дослідження, ідилічний, багатий на сільське господарство південний захід Саксонії, під назвою Фогтланд, є найдоступнішим місцем для проживання в Німеччині.

Читайте також: Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
Теги: гроші закон опалення житло Німеччина біженці оренда будинок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці звинувачують Андрія Клюєва у виведення 195 млн грн бюджетних коштів своїм підприємствам
Реванш Клюєва. Акомпанує… Антикорупційний суд Судові справи
9 жовтня, 10:10
Працівники водоканалу у Вінниці підозрюються в розтраті 10 млн грн
Працівники водоканалу у Вінниці підозрюються в розтраті 10 млн грн
16 жовтня, 20:14
Правоохоронці викрили схему незаконного отримання бойових виплат
Ходили в SPA замість служби. На Рівненщині оголошено підозру двом військовим
17 жовтня, 17:08
Проєкт допоможе пенсіонерам користуватися фінансовими послугами та захиститися від платіжного шахрайства
Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості»
19 жовтня, 21:26
Остаточний проєкт бюджету Бундестаг має ухвалити у середині листопада
Мінфін Німеччини планує обмежити фінансування України – Bild
23 жовтня, 07:07
Енергетика – це бізнес і в неї будуть вкладати гроші тільки якщо проєкти зможуть окупатися через ринок
Прайс-кепи заважають імпорту електроенергії під час пікового споживання, – DiXi Group
30 жовтня, 17:43
Вольфганг Ішингер навав передумови вступу України до Євросоюзу
Україна не стане членом ЄС до 2030 року – німецький експерт озвучив причини
25 жовтня, 10:04
Депортація у Німеччині буде відбуватись по-новому
Німеччина змінює правила депортації біженців
26 жовтня, 08:41
Українців закликали не давати хабарі у Молдові
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
31 жовтня, 07:56

Соціум

Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
Росія знімає серіал про Майдан та захоплення Криму: декорації розсмішили мережу (відео)
Росія знімає серіал про Майдан та захоплення Криму: декорації розсмішили мережу (відео)
РФ заявила, що нібито затримала в Бурятії спільника української розвідки
РФ заявила, що нібито затримала в Бурятії спільника української розвідки
Компенсації для біженців у Німеччині: Шольц ухвалив нове рішення
Компенсації для біженців у Німеччині: Шольц ухвалив нове рішення
Естонія змінює підходи щодо допомоги біженцям з України
Естонія змінює підходи щодо допомоги біженцям з України
Росія знову палає: масштабна пожежа сталася в Бурятії (відео)
Росія знову палає: масштабна пожежа сталася в Бурятії (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
12K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9503
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)
7207
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
6051
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
5100
Нагороди для військових. Три моменти, які варто знати

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту