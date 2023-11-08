Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент

Якщо власник житла змінює системи опалення на нові, це означає, що орендар платитиме більше

Закон про будівельну енергетику накладає нові зобов'язання на орендарів та домовласників у Німеччині

Українцям, що орендують або купили житло у Німеччині, варто звернути особливу увагу на закон про опалення, якщо вони думають про заміну існуючих систем на нові, більш економічні. Про це пише Aussiedlerbote.

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При цьому деяким орендодавцям все одно може спасти на думку ця ідея. Зрештою, перехід на нову систему економить гроші у середньостроковій перспективі. Варто враховувати, що якщо в будинку проживають мешканці, то це може дорого їм обійтися.

Річ у тому, що відповідно до Закону про енергетику будівель (GEG), як офіційно називається закон про опалення, якщо орендодавець змінює свою стару систему опалення, наприклад на тепловий насос, це є мірою модернізації і є підставою для підвищення орендної плати.

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При цьому домовласник не має права підвищувати орендну плату на власний розсуд. Згідно зі статтею 559 Цивільного кодексу Німеччини (BGB), йому дозволено додавати до річної орендної плати максимум 8% витрат, які він витратив на модернізацію.

Він також повинен гарантувати, що орендна плата не збільшиться більш ніж на 20% упродовж наступних трьох років. Це називається лімітом обмеження. У деяких районах може застосовуватися нижча межа 15%.

Площа приміщення також має вирішальне значення. Орендодавець має подолати тут ще одну перешкоду: він не може підвищити орендну плату більш ніж на 3 євро за квадратний метр житлової площі протягом шести років, навіть, якщо він обґрунтовує це заходами щодо модернізації.

У квартирах, за які раніше платили менше ніж 7 євро за квадратний метр, ліміт підвищення орендної плати складає лише 2 євро. Навіть якщо домовласник виконав усі ці вимоги, іноді можна наполягати на тому, щоб не платити вищу орендну плату.

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Це можна зробити, якщо орендодавець неправильно оголосив підвищення орендної плати. У цьому випадку це означає, що він повинен заздалегідь поінформувати орендаря про свої наміри у письмовій формі з повідомленням за три місяці.

До слова, правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася допомогти полегшити навантаження для регіональних та місцевих адміністрацій, які намагаються впоратися зі зростаючим числом біженців та інших мігрантів. Про це пише Bloomberg. Після ночі переговорів у канцелярії Шольца в Берліні німецький уряд заявив, що погодився виплачувати €7,5 тис. на кожного прохача притулку, починаючи з наступного року.

Нагадаємо, експерти провели нове комплексне дослідження, аби встановити де в Німеччині вартість життя найвища та найнижча та визначити вартість життя у всіх 400 округах та незалежних містах країни. Дослідження тривало протягом трьох років. Однак результати дослідження показують, що жителі багатьох регіонів країни змушені боротися зі зростаючими витратами.

Цікаво, що загалом вартість життя східних землях Німеччини, крім Берліна та її околиць, залишається значно дешевше, ніж у середньому у країні. Згідно з результатами дослідження, ідилічний, багатий на сільське господарство південний захід Саксонії, під назвою Фогтланд, є найдоступнішим місцем для проживання в Німеччині.