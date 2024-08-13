Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Бунт орендарів Канади: на що пішли люди заради зниження плати за житло

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Бунт орендарів Канади: на що пішли люди заради зниження плати за житло
У Торонто майже не залишилось доступного за ціною житла, яке можна взяти в оренду
фото із відкритих джерел

Вартість квартири з однією спальнею у мегаполісі у Канаді досягає $2,500

Вартість оренди житла у великих містах Канади продовжує бити свої ж рекорди. Щоб зупинити вакханалію цін, канадські орендарі наважилися на останній крок. Про це пише Vancouverok.

Форму протесту на межі закону підтримує дедалі більше громадян Торонто, доведених до відчаю відсутністю доступного житла. Наразі вартість апартаментів з однією спальнею у мегаполісі досягає $2,500. У Торонто на знак протесту проти цін орендарі відмовляються платити власникам квартир. Частина громадян бойкотує плату на знак неналежного стану квартир та будівель.

Причому страйки тривають від кількох місяців до року, оскільки Рада орендодавців (LTB) завантажена скаргами і розглядає заяви вкрай повільно. На бік орендарів стали багато юристів, які розуміють, що такий бунт загрожує насамперед для самих «мітингарів». Рано чи пізно за несплату їх виселять із квартир.

«Орендодавці підуть багато на що, щоб змусити людей з'їхати. Вони готові виселити родини у будь-який спосіб, аби знову підвищити вартість та знайти когось, хто заплатить більше», – каже юрист Семюел Мейсон.

Розуміючи та приймаючи логіку людей, юристи у справах оренди втрутилися у ситуацію та запропонували соломонове рішення. Зараз у Торонто оплату бойкотує понад 100 орендарів. Їм запропоновано вносити оплату до каси правління кондомінімуму – до вирішення спірної ситуації. До того ж громадянам пояснили, що право орендодавця на виселення не таке вже й безперечне.

«Навіть якщо орендарю наказано звільнити свою квартиру на підставі неоплаченої орендної плати, наказ стає недійсним, якщо борг буде погашено до дати припинення оренди», – пояснив Мейсон.

До слова, кількість громадян Канади, які працюють на державних посадах, зростає з кожним роком. Цей факт багато в чому пояснює зацікавленість країни в іммігрантах. Наразі кількість людей, які працюють на уряд країни, провінцій, що працюють у меріях та супутніх відомствах, становить 4,5 млн осіб.

Читайте також: Українцям у Канаді доведеться «посунутись»? Афганці та суданці кажуть про дискримінацію
Теги: Канада соціум житло квартира правила оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В яких районах столиці можна купити дешеві квартири
Де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру
13 липня, 23:00
Будинок-ботанічний сад з'явився у Туреччині
Прибиральники у Туреччині перетворили двір будинку на ботанічний сад (фото)
17 липня, 05:00
Узагальнюючи, за допомогою Реєстру «Оберіг» можна автоматично зробити «вибірку» найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками
Хто в першу чергу отримає повістки від ТЦК – відповідь Міноборони
17 липня, 08:50
Старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію залишаються чинними до кінця терміну їх дії
Із 1 серпня сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення
31 липня, 15:59
Найдешевше житло на територіях, які найбільше постраждали від війни
Оренда житла. Експерти назвали п'ять найдорожчих міст
25 липня, 05:15
Заяву до міжнародного Реєстру збитків можна подати на порталі «Дія»
Міжнародний реєстр збитків: від сьогодні українці зможуть подати заяву у «Дії»
25 липня, 14:50
Можна виходити з укриття
На Київщині оголошено відбій повітряної тривоги
27 липня, 03:44
Трамп пообіцяв створити в США запас біткойнів і створити консультативну раду з питань криптовалют
Трамп критикує Гарріс за підхід до регулювання криптовалюти
28 липня, 03:06
Канада оголошує санкції проти білоруського державного підприємства
Канада запровадила нові санкції проти Білорусі
9 серпня, 20:11

Соціум

Бунт орендарів Канади: на що пішли люди заради зниження плати за житло
Бунт орендарів Канади: на що пішли люди заради зниження плати за житло
Уночі в Єкатеринбурзі спалахнула сильна пожежа
Уночі в Єкатеринбурзі спалахнула сильна пожежа
Борис Джонсон може стати головним редактором The Telegraph
Борис Джонсон може стати головним редактором The Telegraph
Операція в Курській області: аналітики DeepState розкрили нові деталі
Операція в Курській області: аналітики DeepState розкрили нові деталі
У якій країні українці почуваються найбезпечніше: дані опитування
У якій країні українці почуваються найбезпечніше: дані опитування
У Німеччині в притулку для біженців знайдено мертвим українця
У Німеччині в притулку для біженців знайдено мертвим українця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Операція у Курській області: з’явилася реакція Китаю
48K
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
40K
Зеленський зробив заяву про Курщину в особливий для Путіна день
36K
У Курській області вертоліт РФ обстріляв колону окупантів (фото)
35K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
31K
Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади

Новини

Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
Вчора, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua