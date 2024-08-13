Бунт орендарів Канади: на що пішли люди заради зниження плати за житло

У Торонто майже не залишилось доступного за ціною житла, яке можна взяти в оренду

Вартість квартири з однією спальнею у мегаполісі у Канаді досягає $2,500

Вартість оренди житла у великих містах Канади продовжує бити свої ж рекорди. Щоб зупинити вакханалію цін, канадські орендарі наважилися на останній крок. Про це пише Vancouverok.

Форму протесту на межі закону підтримує дедалі більше громадян Торонто, доведених до відчаю відсутністю доступного житла. Наразі вартість апартаментів з однією спальнею у мегаполісі досягає $2,500. У Торонто на знак протесту проти цін орендарі відмовляються платити власникам квартир. Частина громадян бойкотує плату на знак неналежного стану квартир та будівель.

Причому страйки тривають від кількох місяців до року, оскільки Рада орендодавців (LTB) завантажена скаргами і розглядає заяви вкрай повільно. На бік орендарів стали багато юристів, які розуміють, що такий бунт загрожує насамперед для самих «мітингарів». Рано чи пізно за несплату їх виселять із квартир.

«Орендодавці підуть багато на що, щоб змусити людей з'їхати. Вони готові виселити родини у будь-який спосіб, аби знову підвищити вартість та знайти когось, хто заплатить більше», – каже юрист Семюел Мейсон.

Розуміючи та приймаючи логіку людей, юристи у справах оренди втрутилися у ситуацію та запропонували соломонове рішення. Зараз у Торонто оплату бойкотує понад 100 орендарів. Їм запропоновано вносити оплату до каси правління кондомінімуму – до вирішення спірної ситуації. До того ж громадянам пояснили, що право орендодавця на виселення не таке вже й безперечне.

«Навіть якщо орендарю наказано звільнити свою квартиру на підставі неоплаченої орендної плати, наказ стає недійсним, якщо борг буде погашено до дати припинення оренди», – пояснив Мейсон.

До слова, кількість громадян Канади, які працюють на державних посадах, зростає з кожним роком. Цей факт багато в чому пояснює зацікавленість країни в іммігрантах. Наразі кількість людей, які працюють на уряд країни, провінцій, що працюють у меріях та супутніх відомствах, становить 4,5 млн осіб.