Київ чи Львів: де в Україні найдорожча оренда житла

Ціни на оренду елітного житла в столиці зростають

Орендні ставки на житло в столиці за рік зросли у півтора рази і продовжують повзти вгору. У листопаді Києву вдалось знову завоювати лідерство за цінами на оренду, обігнавши Львів. Станом на початок листопада 2024 року оренда квартир у Києві далі дорожчає. Про це свідчать дані усіх маркетплейсів. Водночас орендні ставки у Львові припинили зростання.

За даними ЛУН, середня ціна однокімнатної квартири в столиці на сьогодні становить 16 тисяч гривень, двокімнатної – 25 тисяч. У Львові однокімнатні в середньому можна винайняти за 20 тисяч, двокімнатні – за 23 тисячі гривень.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у столиці та передмісті у листопаді 2024-го фото: ЛУН

Дані маркетплейсу m2bomber свідчить про те, що Львів здав лідерські позиції, які йому вдавалось утримувати останні пів року, і почав відставати від столиці.

Зокрема, оренда найбільш популярних двокімнімнатних квартир зменшилась до 21 500 гривень. У той час як у Києві орендні ставки ростуть і станом на листопад медіанна вартість двокімнатної складає 24 000 гривень.

Динаміка цін на оренду у Києві фото: m2bomber

Аналітика OLX Нерухомість свідчить про зростання на 45% квартир орендних ставок у Дніпровському районі –найдешевшому в столиці. Також зростають ціни на оренду елітного житла в столиці.

Як зазначила голова Київської обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості Оксана Ковтун в коментарі Delo.ua, у столиці значно піднялись ціни на нижній і середній ціновий сегменти житла на винайм.

Нагадаємо, згідно з даними дослідницької групи Openfield, у 2024 році 67,5% респондентів, які виїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями в Україні, винаймали житло. Так, у 2023 році квартиру винаймали майже 60% українців, тоді як у 2022 році цей показник становив лише 27,6%. Дані дослідження свідчать про зміну житлових тенденцій серед українців, які переїхали до Польщі не через воєнні дії, а ще до війни.