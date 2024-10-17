Де в ЄС ціни на житло зростають швидше: Euronews проаналізував тенденції

Ціни на житло, орендна плата по ЄС зростають порівняно з другим кварталом минулого року на 3%

Останні дані Євростату свідчать про різке зростання цін на житло в деяких східноєвропейських країнах, а також загальне зростання по всьому блоку на 2,9%. Про це пише Euronews.

Ціни на житло в країнах ЄС продовжують зростати, причому лідирують територіально близько до України держави. З другого кварталу 2023 року до п'ятірки країн з найбільшим зростанням увійшли Польща (+17,7%), Болгарія (+15,1%), Литва (+10,4%), Хорватія (+10,0%) та Угорщина ( +9,8%). Загалом щодо ЄС ціни на житло зросли на 2,9%. Є також кілька місць, де нерухомість стала дешевшою, ніж роком раніше, наприклад, Люксембург (-8,3%), Фінляндія (-4,8%), Франція (-4,6%) та Німеччина (-2,6%).

Як і ціни на житло, орендна плата теж зростає – загалом у ЄС на 3% порівняно з другим кварталом минулого року. Однак у тенденціях, з якими стикаються орендарі та покупці, є різниця. У той час як вартість оренди житла повільно та неухильно зростала протягом останніх півтора десятиліття, ціни на нерухомість різко зросли більш ніж на 50% з 2014 року.

Приклад Польщі

«Ціни на житло в Польщі зросли більш ніж удвічі з 2013 року», – розповідає Euronews Марцін Кренглевський, фахівець із нерухомості варшавської юридичної фірми Dudkowiak Kopeć & Putyra. Він пояснив, що за цей час зарплати у діловому секторі країни зросли більш ніж удвічі.

Ще одним фактором є високий попит на невеликі квартири або односімейні будинки. Крім того, спостерігається значне зростання вартості будівництва – на 90% у період з 2016 по 2023 рік.

Це значною мірою пов'язано із зростанням вартості робочої сили та цін на енергоносії, а також порушенням ланцюжка постачання після Covid-19 та війни в Україні. Знижується також доступність землі під житлові проєкти, особливо у найбільших мегаполісах. А фінансування будівництва об'єктів нерухомості спричиняє відчутні витрати для забудовника.

Нагадаємо, у Польщі на мігрантів, які шукають роботу, чекатимуть нові правила – бальна система та перелік дефіцитних професій, що обмежить галузі, у яких іноземці потенційно зможуть влаштуватись. Перелік дефіцитних професій, бальна система та верифікація на ринку кадрових агентств – це лише частина змін, які пропонує уряд.