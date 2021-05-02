Смертельна ДТП: у Дніпрі маршрутка влетіла в евакуатор

Маршрутка сполученням Дніпро-Харків врізалася в евакуатор, який вантажив автомобіль

Від удару евакуатор частково викинуло на трамвайні колії

У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю евакуатора і мікроавтобуса. Одна людина загинула, ще одна – госпіталізована, повідомляє «Інформатор».

Відзначається, що аварія сталася у суботу ввечері, 1 травня, на Кайдакському мосту. Маршрутка сполученням Дніпро-Харків врізалася в евакуатор, який вантажив автомобіль Mitsubishi, що зламався.

Водій мікроавтобуса загинув. Чоловіка затиснуло в салоні, його діставали рятувальники. Відомо, що він 1970 року народження. Попередньо, він їхав без пасажирів.

Також «швидка» відвезла водія евакуатора в лікарню: у нього численні забої.

Від удару евакуатор частково викинуло на трамвайні колії. Було заблоковано рух трамваїв. На мосту зібрався довгий затор у бік правого берега.

До слова, у центрі Києва в жахливій аварії загинула дівчина (відео).