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    Смертельна ДТП: у Дніпрі маршрутка влетіла в евакуатор

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    Маршрутка сполученням Дніпро-Харків врізалася в евакуатор, який вантажив автомобіль - Смертельна ДТП: у Дніпрі маршрутка влетіла в евакуатор
    Маршрутка сполученням Дніпро-Харків врізалася в евакуатор, який вантажив автомобіль
    Фото: Інформатор

    Від удару евакуатор частково викинуло на трамвайні колії

    У Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю евакуатора і мікроавтобуса. Одна людина загинула, ще одна – госпіталізована, повідомляє «Інформатор».

    Відзначається, що аварія сталася у суботу ввечері, 1 травня, на Кайдакському мосту. Маршрутка сполученням Дніпро-Харків врізалася в евакуатор, який вантажив автомобіль Mitsubishi, що зламався.

    Водій мікроавтобуса загинув. Чоловіка затиснуло в салоні, його діставали рятувальники. Відомо, що він 1970 року народження. Попередньо, він їхав без пасажирів.

    Також «швидка» відвезла водія евакуатора в лікарню: у нього численні забої.

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    Від удару евакуатор частково викинуло на трамвайні колії. Було заблоковано рух трамваїв. На мосту зібрався довгий затор у бік правого берега.

    До слова, у центрі Києва в жахливій аварії загинула дівчина (відео).

    Теги: ДТП громадський транспорт Дніпро водій автомобіль рятувальники
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