Пʼяний водій на Донеччині травмував двох дітей та убив їх батька

Аварію спричинив 23-річний мешканець міста Покровськв

Двоє дітей травмовані, їх батько загинув унаслідок ДТП, спричиненого нетверезим водієм у місті Покровську на Донеччині. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 травня 2021 року, близько 19:30, 23-річний житель Покровська, перебуваючи за кермом автомобіля марки Geely в стані алкогольного сп'яніння, допустив під час руху заднім ходом наїзд кузовом автомобіля на двох малолітніх дітей і чоловіка, які перебували на узбіччі», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди «9-річний хлопчик та 13-річна дівчинка отримали забої, а 45 – річний батько останньої-тяжкі тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер у реанімаційному відділенні міської лікарні».

Співробітники поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, що у суботу, 1 травня, в центрі Києва онук ексміністра МВС Миколи Білоконя вбив дівчину на своєму Infiniti, тікаючи від патрульної поліції на великій швидкості.