У Києві очікується різке погіршення погоди

Температура повітря коливатиметься від 2 до 6 градусів морозу

У Києві 18 січня синоптики прогнозують сильний вітер, снігопад та мороз. Про це повідомляє Укргідромецентр.

Відомо, що температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів морозу вночі та від 2 до 4 градусів морозу вдень. В місті очікуються пориви північно-західного вітру зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень та вночі прогнозуються опади у вигляді снігу.

До слова, у Києві сильний вітер здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору.

Нагадаємо, у Києві швидкість вітру побила рекорд за останні 56 років.

Нагадаємо, сьогодні. 18 січня, вітрисько знову розгуляється.

Як повідомлялося, 14 січня на Київ налетіла буря.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, у Києві та області будуть пориви вітру 17-22 м/с. Зазначається, що такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.



