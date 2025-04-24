Головна Київ Новини
search button user button menu button

Унаслідок атаки Росії на Київ пошкоджено Центральний палац одружень (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Унаслідок атаки Росії на Київ пошкоджено Центральний палац одружень (відео)
Незважаючи на завдані руйнування, працівники Державної реєстрації актів цивільного стану продовжують виконувати свої обов'язки
скриншот відео

Місце, де щодня відбуваються урочисті церемонії та народжуються нові українські сім'ї, зазнало пошкоджень 

У Києві внаслідок нічної російської ракетної атаки 24 квітня зазнав пошкоджень Центральний палац одружень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство юстиції України.

У будівлі вибито вікна та пошкоджено внутрішнє оздоблення. Це місце, де щодня відбуваються урочисті церемонії та народжуються нові українські сім'ї, зауважили у Мін'юсті. 

Незважаючи на завдані руйнування, працівники Державної реєстрації актів цивільного стану продовжують виконувати свої обов'язки.

Як повідомили в Міністерстві юстиції, прийом громадян ведеться у звичайному режимі, всі основні послуги надаються в повному обсязі. Водночас урочисті реєстрації шлюбів тимчасово перенесено до інших відділів.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

Теги: ракетна атака Міністерство юстиції Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після дронової атаки у Києві рятувальники не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями
Заблоковані автівками двори стали причиною трагедії. Новий глава КМВА ухвалив рішення
24 березня, 17:50
Прикриваючись зв’язками у ТЦК та СП, а також закладах охорони здоров’я, організатори схеми пропонували чоловікам призовного віку за гроші виготовити фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК 
У Києві викрито три схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон
26 березня, 12:37
Росія вдарила по Києву ракетами
Столична влада повідомила про постраждалих внаслідок ракетної атаки (оновлено)
6 квiтня, 06:30
У Києві з'явилася перша полуниця
Перша полуниця з'явилася на вуличних розкладках у Києві: яка вартість ягід
3 квiтня, 18:48
За словами заявника, він натрапив на підозрілу знахідку під час благоустрою території
Толока в Оболонському районі закінчилася викликом вибухотехніків
9 квiтня, 10:41
Виставка художниці Фанні Лешевальє є візуальним діалогом між минулим і сучасністю
У Києві відкрилась виставка французької художниці Фанні Лешевальє (фото)
9 квiтня, 18:36
Іграшкові кролики всіх розмірів та кольорів заполонили полички крамниць
Магазини завалені кролями. Що відомо про символ Великодня, який підхопила Україна
10 квiтня, 19:02
Щоб викликати зелене світло для безпечного переходу дороги, пішоходам потрібно лише піднести до кнопки руку та затримати її на кілька секунд
У Києві з'явилися сенсорні світлофорні кнопки для пішоходів: як вони працюють
14 квiтня, 14:30
Спасо-Преображенська церква на воді до реставрації
Від Києва – дві години. Топ-10 місць для весняного відпочинку
16 квiтня, 19:48

Новини

Унаслідок атаки Росії на Київ пошкоджено Центральний палац одружень (відео)
Унаслідок атаки Росії на Київ пошкоджено Центральний палац одружень (відео)
Шість годин під завалами: на Святошині врятували чоловіка, який подав сигнал рятувальникам
Шість годин під завалами: на Святошині врятували чоловіка, який подав сигнал рятувальникам
Нічна атака РФ на Київ: уламок ракети наробив лиха на Жулянському кладовищі у поминальні дні
Нічна атака РФ на Київ: уламок ракети наробив лиха на Жулянському кладовищі у поминальні дні
Комбінований удар РФ по Києву: під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди
Комбінований удар РФ по Києву: під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди
«Мамі мало виповнитися 85»: донька розповіла про киянку, чиє життя забрала російська атака
«Мамі мало виповнитися 85»: донька розповіла про киянку, чиє життя забрала російська атака
У Києві з-під завалів чути телефонні дзвінки, доля двох дітей досі невідома
У Києві з-під завалів чути телефонні дзвінки, доля двох дітей досі невідома

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
26K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
20K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
18K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua