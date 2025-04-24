Унаслідок атаки Росії на Київ пошкоджено Центральний палац одружень (відео)

Незважаючи на завдані руйнування, працівники Державної реєстрації актів цивільного стану продовжують виконувати свої обов'язки

Місце, де щодня відбуваються урочисті церемонії та народжуються нові українські сім'ї, зазнало пошкоджень

У Києві внаслідок нічної російської ракетної атаки 24 квітня зазнав пошкоджень Центральний палац одружень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство юстиції України.

У будівлі вибито вікна та пошкоджено внутрішнє оздоблення. Це місце, де щодня відбуваються урочисті церемонії та народжуються нові українські сім'ї, зауважили у Мін'юсті.

Незважаючи на завдані руйнування, працівники Державної реєстрації актів цивільного стану продовжують виконувати свої обов'язки.

Внаслідок російської терористичної атаки РФ пошкоджено Центральний палац одружень у Києві, — Мін'юст



У ньому вибито вікна та пошкоджено інтер'єр.



Незважаючи на це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу. pic.twitter.com/kSEZU6tCcy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Як повідомили в Міністерстві юстиції, прийом громадян ведеться у звичайному режимі, всі основні послуги надаються в повному обсязі. Водночас урочисті реєстрації шлюбів тимчасово перенесено до інших відділів.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.