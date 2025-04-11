На Рибальському острові сталася пожежа у триповерхівці, загинула людина (фото)

Вогнеборці евакуювали з будівлі шістьох людей, серед них четверо дітей та одна постраждала жінка

Смертельна пожежа сталася пізно ввечері у четвер, 10 квітня, у Подільському районі. На Рибальському острові загорілася одна з квартир житлової триповерхівки. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Києві, інформує «Главком».

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 21:03. На провулку Електриків на другому поверсі в одній із квартир триповерхівки спалахнула пожежа. У ході розвідки вогнеборці евакуювали з будівлі шістьох людей, серед них четверо дітей та одна постраждала жінка.

Менш ніж за годину рятувальники повністю загасили пожежу фото: ДСНС

Згодом, під час гасіння пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло людини. Вогонь охопив площу у 25 квадратних метрів. Менш ніж за годину рятувальники повністю загасили пожежу. На місці події працювали 13 вогнеборців за допомогою трьох пожежних машин.

Вогнеборці евакуювали з будівлі шістьох людей, серед них четверо дітей та одна постраждала жінка фото: ДСНС Києва

Що стало причиною пожежі – коротке замикання, необережне поводження з вогнем або щось інше, встановлюватимуть правоохоронці.

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