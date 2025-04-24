У Києві лунають вибухи, працює ППО (оновлено)

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 24 квітня у Києві чутно сильні вибухи. У столиці працює ППО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличко.

Кличко написав, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Міський голова Києва попросив мешканців міста залишатися в укриттях.

Відомо, що у Київській області ППО відбиває ракетну атаку.

«У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння», – попередили у Київській ОВА.

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«Виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони. Ворожа атака на столицю триває», – пише Кличко.

У КМВА пишуть, що у Києві у Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, у Голосіївському горять авто та зафіксовано падіння уламків. У Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня окупанти атакували Полтаву безпілотниками. У місті виникли пожежі після вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута та місцеві телеграм-канали.

За інформацією Когута, є влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави.

«На даний момент інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях», – написав Когут.

Українські телеграм-канали повідомляють, що у Полтаві після атаки «шахедів» розгорілася сильна пожежа.

Також Росія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів у місті виникла сильна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Мер Одеса Геннадій Труханов повідомив, що Одесу атакують безпілотниками та чутно вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у місті після прильотів вирує масштабна пожежа.