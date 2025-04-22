У Святошинському районі сталася пожежа у гаражному кооперативі (фото)
Причину займання встановлюватимуть правоохоронці
Сьогодні, 22 квітня, вранці у Святошинському районі Києва сталася пожежа на території гаражного кооперативу, розташованого на вулиці Качали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.
Повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників о 05:52. За попередніми даними, вогонь охопив двоповерховий гараж.
Оперативними діями пожежних загоряння було ліквідовано о 07:01 на площі 40 квадратних метрів.
«Постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці», – додали рятувальники.
Нагадаємо, 20 квітня оперативні служби ліквідували загоряння, що охопило 900 кв. м в екосистемі у Святошинському районі столиці. На відкритій території виникла пожежа, яка швидко поширилася на трав'яний настил та чагарники.
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