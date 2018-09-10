У Києві вбивця кілька днів жив у квартирі з трупом, ховаючись під диваном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робота слідчих у квартирі, де сталося вбивство

Під час конфлікту хлопець спочатку вистрілив потерпілому в голову, а потім кілька разів вдарив ножем і молотком

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її сусід уже кілька днів не виходить на зв'язок, а у під'їзді будинку чути трупний запах. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управління поліції.

За допомогою пожежної драбини працівники рятувальної служби потрапили у квартиру. В оселі був безлад, а в одній із кімнат лежав чоловік, накритий простирадлом. Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, інформує прес-служба столичної поліції.

«При огляді місця події поліцейські виявили хлопця, який переховувався під диваном. Його відразу затримали, оскільки він надав покази, що скоїв вбивство господаря помешкання. Це - 22-річний молодик, він кілька місяців жив у потерпілого, який працював охоронцем у ювелірному магазині і мав допомогти із працевлаштуванням підозрюваному. Встановлено також, що затриманий кілька днів жив у квартирі з трупом, користувався речами вбитого, виходив у магазин за спиртним і продуктами», - повідомив Крищенко.

За попередньою інформацією, у день вбивства товариші розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, у результаті якого правопорушник вихопив травматичну зброю та кілька разів вистрелив потерпілому в голову. Потім схопив ножа і молоток, якими також наніс тілесні ушкодження.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - житель міста Вишневе Київської області. На даний час ніде не працює. Розслідується кримінальне провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.